19:06 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Saint-André scruté à gauche Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, rendant très incertain le vote de gauche aujourd'hui. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux législatives à Saint-André. Des candidats de gauche, étiquetés Divers gauche, y rassemblaient le plus de votes en cumul, avec 46,21% des voix sur l'intégralité des 2 circonscriptions dans la ville. La gauche rééditait sa victoire au second tour.

17:08 - Qui vont désigner les supporters de la droite à Saint-André ? Enseignement clé pour ce dimanche : Saint-André compte parmi les rares villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 36,49% lors du vote européen et Marine Le Pen 29,69% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Quelques tendances de 2022 à avoir à l'esprit pour les élections de 2024 Saint-André avait préféré Jean-Luc Mélenchon en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 29,69%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, conforté par 40,48% des votes. Elle va néanmoins parvenir à se hisser jusqu'à la victoire au second avec 63,97% contre 36,03% pour Macron. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 8,56% au premier tour, contre 46,21% pour la majorité Divers gauche en moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 2 circoncriptions de la commune. A l'issue du second round, ce sont des encore candidats Divers gauche qui remporteront le plus de suffrages, avec 83,49% sur les 2 circonscriptions recouvrant Saint-André.

12:45 - À Saint-André, Jordan Bardella en tête lors des dernières européennes Regarder en arrière apparait de nouveau comme évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Saint-André, la liste du RN, qui avait déjà à sa tête un certain Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, avec 36,49% des suffrages devant Manon Aubry à 23,81% et Nathalie Loiseau à 9,31%. Dans le détail, 3206 électeurs avaient alors été séduits par le RN dans la ville.

11:45 - Le poids démographique et économique de Saint-André aux élections européennes Quel impact auront les habitants de Saint-André sur le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 34,7% et une densité de population de 1050 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1954,34 €/mois, sont souvent révélateurs d'une tension économique locale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (13,15%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (18,09%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 8,01% à Saint-André, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux politiques relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières élections européennes à Saint-André : quels enseignements ? Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 49,9%, c’était mieux qu’en 2014. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des consultations démocratiques précédentes. Au moment des précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 75,47% des inscrits sur les listes électorales de Saint-André. L'abstention était de 84,51% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Participation à Saint-André : les leçons des précédentes élections À Saint-André, la participation constituera sans nul doute l'une des clés de ces élections européennes. Au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 40 298 personnes en âge de voter au sein de la commune, 53,98% étaient restées chez elles. L'abstention était de 46,81% au second tour. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 75,08% au premier tour. Au deuxième tour, 71,96% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Saint-André cette année ? La perte de pouvoir d'achat, cumulée avec les préoccupations provoquées par la guerre en Ukraine sont de nature à pousser les citoyens de Saint-André à ne pas rester chez eux.