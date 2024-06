En direct

19:07 - Sur quel candidat vont se diriger les voix de la Nupes à Sainte-Suzanne ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait atteint 3,75% à Sainte-Suzanne, contre 8,19% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir selon les études sondagières. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des législatives 2022 à Sainte-Suzanne. C'est cependant un binôme de gauche, affilié Divers gauche, qui y prenait la première place au premier tour, avec 48,51% des bulletins. La gauche était défaite en revanche au second tour puisque c'est un candidat Divers extrême gauche qui l'emportait

17:08 - À Sainte-Suzanne, une liste Bardella favorite ? À Sainte-Suzanne, on remarque que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 30,87% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 26,84% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Des indicateurs précieux en 2022 pour le scrutin Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 26,84% contre 37,29% pour Jean-Luc Mélenchon. Elle retournera la tendance au second avec 64,93% contre 35,07% pour Macron. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 4,82% au premier tour, contre 48,51% pour le binôme Divers gauche. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Divers extrême gauche qui remportera le plus de suffrages, avec 54,36% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Sainte-Suzanne il y a cinq ans ? Le résultat de ce dimanche sera-t-il comparable avec l'équilibre de 2019 ? C'est la liste Bardella qui avait dominé les européennes à l'époque à Sainte-Suzanne, avec 30,87% des bulletins, soit 1440 voix dans la ville, devant la liste de Ian Brossat avec 18,26% et Manon Aubry avec 16,38%.

11:45 - Les enjeux locaux de Sainte-Suzanne : tour d'horizon démographique La démographie et la situation socio-économique de Sainte-Suzanne déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 30,55% et une densité de population de 398 hab par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 19 051 euros par an peut être symptomatique d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de familles monoparentales (31,4%) révèle des impératifs d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (14,49%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 7,43% à Sainte-Suzanne, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Sainte-Suzanne : quel était le niveau de participation aux élections européennes ? L'annonce des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2019 au niveau de la France : la participation aux européennes atteignait 50,12%, c’était mieux qu’en 2014. Au fil des dernières années, les 24 538 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, 5 074 inscrits sur les listes électorales de Sainte-Suzanne avaient participé au vote (soit 28,22%), contre une participation de 26,00% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Sainte-Suzanne L'un des facteurs principaux de ce scrutin européen sera le taux de participation à Sainte-Suzanne. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 63,62% au premier tour et seulement 61,0% au second tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 49,76% des personnes habilitées à voter dans l'agglomération avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 42,62% au second tour. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.