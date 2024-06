En direct

19:06 - À Saint-Benoît, que vont choisir les supporters de la gauche ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait atteint 7,24% à Saint-Benoît, contre 9,11% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente ce dimanche soir selon les études sondagières publiées lors de la campagne. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des législatives à Saint-Benoît. C'est cependant un binôme de gauche, étiqueté Divers gauche, qui l'emportait au premier tour, avec 70,31% des voix dans la commune. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Saint-Benoît avant les européennes ? Le score obtenu par le RN sera une des clés à l'échelle locale pour cette élection des députés européens. Indicateur clé pour ce dimanche : Saint-Benoît compte parmi les quelques villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 34,85% lors du vote européen et Marine Le Pen 29,76% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Marine Le Pen en première position à Saint-Benoît lors de la présidentielle 2022 Saint-Benoît avait préféré Jean-Luc Mélenchon il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 29,76%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, porté par 37% des voix. Mais elle s'imposera finalement au second avec 64% contre 36% pour Macron. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 7,89% au premier tour, contre 70,31% pour le binôme Divers gauche. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des européennes Regarder en arrière apparait encore une fois comme évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat était tombé lors des européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, l'avait emporté aux européennes à l'époque. Ladite liste enregistrait 34,85% des suffrages, devant Manon Aubry à 22,37% et Nathalie Loiseau à 9,11%.

11:45 - Saint-Benoît : démographie, élections et stratégies politiques A la mi-journée des européennes, Saint-Benoît foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 37 023 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 1 955 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 23 343 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (56,73 %) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les 286 résidents étrangers, représentant 0,77% de la population, favorisent cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 1918,47 € par mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 35,76%, annonçant une situation économique en demi-teinte. À Saint-Benoît, où la jeunesse équivaut à 44% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Saint-Benoît ? Près d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17 heures. Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette commune lors des consultations politiques antérieures ? Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, le taux de participation représentait 26,3% au sein de Saint-Benoît, à comparer avec un taux de participation de 21,92% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Saint-Benoît À Saint-Benoît, l'une des grandes inconnues du scrutin européen sera incontestablement la participation. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 32,44% au premier tour et seulement 40,55% au second tour. Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 57,5% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une participation de 49,95% au premier tour, ce qui représentait 14 522 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.