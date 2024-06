En direct

19:11 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va tirer parti des voix de la Nupes à Salazie ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections en date, les législatives, elle a explosé en vol désormais, laissant planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. La Nupes était absente lors des dernières législatives à Salazie. On trouvait un binôme Union des Démocrates et des Indépendants sur la première marche au premier tour, avec 55,61% des suffrages. La gauche parvenait à remporter le second tour, avec un candidat Divers gauche victorieux.

17:08 - Quel verdict pour les candidats RN à Salazie ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national va être le déterminant pour cette élection du Parlement européen 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Salazie semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la commune. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Situation favorable au Rassemblement à Salazie ? La présidentielle avait servi un énorme plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La candidate de l'ancien Front national cumulait déjà 34,84% au 1er round, alors que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 31,91% et 19,88% des voix. Au second tour du scrutin, c'est également la cheffe du RN qui se plaçait en tête à Salazie avec 65,8%, devant Emmanuel Macron à 34,2%. Lors de l'échéance suivante, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 4,26% des votes sur place, contre 55,61% pour le binôme Union des Démocrates et des Indépendants. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin plein d'enseignements Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière nous semble également pertinent au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, 512 habitants de Salazie passés par les urnes avaient été séduits par le parti lepéniste à l'époque, aux européennes. La liste Bardella avait enregistré 39,08% des voix devant Manon Aubry à 20,46% et Nathalie Loiseau à 8,85%.

11:45 - Salazie : démographie et socio-économie impactent les européennes Dans la ville de Salazie, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 41,43% peut avoir un effet sur les attentes des habitants en matière de politiques européennes sur le travail. Avec 41,08% de population active et une densité de population de 71 habitants/km², ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 11 670 euros par an, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Le nombre de bénéficiaires du RSA (14,87%) met en évidence des impératifs de soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (16,03%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Salazie mettent en relief une diversité de qualifications, avec 64,01% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Elections européennes précédentes à Salazie : état des lieux de l'abstention Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est toujours très bas durant de ce type d'élection. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2019, le taux d'abstention aux élections européennes représentait 50%, en amélioration par rapport à 2014. Afin de cerner davantage le vote des électeurs de cette agglomération, il est nécessaire d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Pendant les dernières élections européennes, parmi les 1 444 personnes en âge de voter à Salazie, 75,98% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 84,43% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Salazie Ce dimanche, lors des élections européennes à Salazie, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 37,39% au premier tour. Au second tour, 30,82% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Salazie ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 6 124 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 45,25% s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 57,45% au second tour, c'est-à-dire 3 521 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.