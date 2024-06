En direct

19:07 - À Montgeron, que vont choisir les supporters de la Nupes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait atteint 6,21% à Montgeron, contre 23,85% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des élections des députés à Montgeron, le binôme Nupes avait en effet obtenu 31,18% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Montgeron, entre les 23,85% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,76% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 24,13% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national lors des européennes à Montgeron ? Le résultat obtenu par la liste de Jordan Bardella sera la clé du scrutin pour cette élection européenne à l'échelle locale, comme au niveau national. Les instituts de sondage imaginent une liste RN à environ 30% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que son score des dernières européennes. Selon un calcul simpliste, cette tendance doit le pousser à 24% à Montgeron, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le mouvement n'a pour l'instant grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait tempérer les prévisions les plus précipitées.

15:02 - Avantage Hayer à Montgeron ? Ce sont Emmanuel Macron avec 27,76% et Jean-Luc Mélenchon avec 27,53% qui formaient le duo de tête au premier tour de l'élection du président de la République en 2022 à Montgeron. Marine Le Pen ne récoltait quant à elle que 15,44%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 32,4% contre 67,6%. Il n'y avait pas de liste RN aux législatives à Montgeron en revanche, où un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale arrivait en tête au premier tour avec 31,18% sur la seule circonscription de la commune et où le ticket Droite souverainiste l'emportait avec 55,49%.

12:45 - Quel était le verdict des européennes à Montgeron il y a cinq ans ? Regarder en arrière apparait aussi comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? À Montgeron, les dernières élections européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 23,85% des bulletins. Elle devançait la liste de Yannick Jadot avec 15,73% et Jordan Bardella avec 14,23%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Montgeron et leurs implications électorales Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Montgeron se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 26,12% de cadres pour 23 800 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 1 812 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 6 551 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (24,41 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. La population étrangère de 3 560 personnes (14,87%) favorise une ouverture culturelle appréciable. Malgré un taux de chômage de 10,52%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 32 862 euros/an, témoignant d'une certaine prospérité. À Montgeron, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : la situation à Montgeron Au fil des précédentes consultations politiques, les 24 074 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes élections européennes, 7 983 personnes habilitées à voter à Montgeron s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 51,23%). Le taux de participation était de 46,52% pour les européennes de 2014. Près d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de la France : le pourcentage de participation aux élections européennes atteignait 50,12%.

09:30 - C'est l'heure de voter à Montgeron : l'abstention au cœur des préoccupations Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes à Montgeron ? Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 49,04% au premier tour. Au second tour, 49,12% des citoyens ont exercé leur droit de vote. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 74,79% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 69,62% au deuxième tour, soit 10 850 personnes. En proportion, à l'échelle nationale, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.