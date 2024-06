Résultat des européennes à Champlan : l'élection 2024 en direct

11:45 - Champlan : quand les données démographiques façonnent les urnes

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Champlan fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 2 597 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 420 entreprises, Champlan est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 39 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 5,41 % ont 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les 446 résidents étrangers, représentant 16,10% de la population, contribuent à cette variété culturelle. Malgré un taux de chômage de 9,02%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 30 945 €/an, jouissant d'une certaine prospérité. À Champlan, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.