19:09 - À Villebon-sur-Yvette, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, avait glané 7,18% à Villebon-sur-Yvette, contre 28,66% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il serait dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Villebon-sur-Yvette, le binôme Nupes avait en effet accumulé 31,78% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (24,1% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,51% pour Yannick Jadot, 2,2% pour Fabien Roussel et 1,87% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Quels résultats pour la liste RN à Villebon-sur-Yvette lors des européennes ? Le score obtenu par le RN sera le grand sujet localement pour ces européennes. A noter : Villebon-sur-Yvette fait partie des rares localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 12,85% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 12,21% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits de Villebon-sur-Yvette plutôt pour Emmanuel Macron il y a deux ans Dans la ville de Villebon-sur-Yvette, Marine Le Pen n'était pas vraiment la bienvenue lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec 12,21%, elle était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 33,37% et 24,1% des suffrages. C'est finalement le président sortant qui remportera l'adhésion des électeurs avec 74,45% contre 25,55% pour Le Pen au deuxième round sur place. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 8,87%, alors que les candidats Ensemble ! Réuniront 32,59% des voix. Villebon-sur-Yvette choisira d'ailleurs un binôme Ensemble ! Au second tour, finalement vainqueur localement avec 53,56%.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en première position lors des dernières élections européennes Le résultat de ce 9 juin va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Grand favori des sondages, Jordan Bardella était loin de sa performance nationale aux européennes à Villebon-sur-Yvette. Le candidat se classait troisième, avec 12,85%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 28,66% et Yannick Jadot avec 18,29%.

11:45 - Villebon-sur-Yvette : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la ville de Villebon-sur-Yvette, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections européennes ? La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 36% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 6,6% de plus de 75 ans. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 33,58%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 11,45% et d'une population étrangère de 7,59% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (49,17%), témoigne d'une population instruite à Villebon-sur-Yvette, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et d'entrepreneuriat.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : la situation à Villebon-sur-Yvette Afin de comprendre le vote des habitants de cette agglomération, il est indispensable d'observer les résultats des dernières consultations démocratiques. En 2019, à l'occasion des européennes, 42,45% des personnes aptes à participer à une élection à Villebon-sur-Yvette avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 49,97% pour le scrutin européen de 2014. Les européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? A l’échelle de toute la France, le pic d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À Villebon-sur-Yvette, 64,2% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Participation à Villebon-sur-Yvette : les leçons des précédentes élections Ce 9 juin, lors des élections européennes à Villebon-sur-Yvette, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Il y a deux ans, lors du second tour de la présidentielle, parmi les 7 018 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 24,55% étaient restés chez eux. L'abstention était de 20,26% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017. Les habitants des communes de petite taille votent souvent plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour les européennes ?