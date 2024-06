En direct

19:07 - Sur quel candidat vont converger les orphelins de la Nupes à Chilly-Mazarin ? Outre le résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file ont été annoncés à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne. Mais Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, avait atteint 21,75% à Chilly-Mazarin, contre 7,43% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré son excellent score lors des élections législatives. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives à Chilly-Mazarin, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 33,6% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (28,08% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,94% pour Yannick Jadot, 1,91% pour Fabien Roussel et 1,11% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Jusqu'où ira le Rassemblement national à Chilly-Mazarin lors des européennes ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la liste Bardella lors de ces élections européennes 2024 sera très instructif. On note que Chilly-Mazarin fait partie des quelques localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 20,68% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 19,74% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Résultat favorable à Renaissance à Chilly-Mazarin ? Les habitants de Chilly-Mazarin avaient opté pour Marine Le Pen à 19,74% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient devancé la représentante du Rassemblement national avec 28,08% et 27,87% des voix. Le deuxième tour la laissera en retrait, Emmanuel Macron terminant à 63,54% contre 36,46% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 17,29%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale cumuleront 33,60% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale vainqueur localement.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Nathalie Loiseau à Chilly-Mazarin Le résultat de ce dimanche va-t-il confirmer l'équilibre de 2019 ? Avec un score de 20,68%, Bardella avait été surpassé à l'issue des européennes il y a cinq ans par la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 21,75% des électeurs.

11:45 - Les enjeux locaux de Chilly-Mazarin : tour d'horizon démographique Au cœur de la campagne électorale européenne, Chilly-Mazarin est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 19 938 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 1 551 entreprises, Chilly-Mazarin est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 22,08 % de la population est âgée de moins de 15 ans, et 16,71 % de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Chilly-Mazarin forme une communauté diversifiée, avec ses 3 638 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,59%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2458,45 euros/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. À Chilly-Mazarin, où les moins de 30 ans représentent 40% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.

10:30 - Chilly-Mazarin : analyse du niveau de participation aux élections européennes Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17 heures. Comment votent traditionnellement les habitants de cette ville ? En 2019, lors des européennes, 4 996 personnes en capacité de participer à une élection à Chilly-Mazarin avaient pris part au scrutin (soit 47,49%). Le taux de participation était de 41,06% en 2014.

09:30 - Abstention à Chilly-Mazarin : les leçons des précédentes élections L'abstention constituera indiscutablement l'une des clés du scrutin européen 2024 à Chilly-Mazarin. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 45,28% au premier tour. Au deuxième tour, 44,06% des citoyens se sont déplacés. Au premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 75,7% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux de participation de 70,11% au deuxième tour, ce qui représentait 7 189 personnes. En comparaison, à l'échelle du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c'était presque un record.