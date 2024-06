En direct

19:06 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Clamart convoité à gauche En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait atteint 7,25% à Clamart, contre 29,34% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus en 2024 selon les études sondagières établies lors de la campagne. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé en vol malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives. Au cours du premier tour des législatives à Clamart, le binôme Nupes avait en effet enregistré 29,88% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (25,05% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,41% pour Yannick Jadot, 1,76% pour Fabien Roussel et 1,42% pour Anne Hidalgo). Tout est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Clamart, entre les 29,34% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 34,82% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 32,97% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel score pour le Rassemblement national lors des européennes à Clamart ? À Clamart, on peut souligner que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 10,39% à l'issue du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 10,24% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que prédisent les sondages récents à l'échelle de la France, avec près de dix points de plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin.

15:02 - Les habitants de Clamart plutôt pour Macron en 2022 Avec 10,24%, c'est un trop petit score qu'avait obtenu Marine Le Pen à Clamart au premier tour de la présidentielle en 2022. La patronne du Rassemblement national était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 34,82% et 25,05% des votes. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 22,09% contre 77,91%. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 7,73%, alors que les candidats LREM obtiendront 32,97% des voix. Clamart se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Ensemble ! Au second tour, vainqueur localement avec 58,35%.

12:45 - Il y a cinq ans, des européennes déjà tranchantes Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble également logique au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella était doublement vaincu aux européennes de l'époque à Clamart. Le chef de file du RN terminait troisième, avec 10,39%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 29,34% et Yannick Jadot avec 18,48%.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Clamart Dans la commune de Clamart, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,89% pourrait agir sur les espoirs des électeurs quant aux directives européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 6002 habitants par km² et 50,11% de population active, ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le taux élevé de cadres, atteignant 35,57%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 16,41% et d'une population étrangère de 10,65% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,64% à Clamart, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Clamart Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17h. Au cours des dernières années, les 55 019 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. En 2019, à l'occasion des élections européennes, 19 669 personnes habilitées à voter à Clamart avaient participé à l'élection (soit 55,24%). La participation était de 49,2% il y a dix ans.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Clamart ? L'un des facteurs forts du scrutin européen sera indiscutablement le niveau d'abstention à Clamart. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 46,15% au premier tour. Au deuxième tour, 46,31% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 21,38% des personnes aptes à voter dans l'agglomération avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 25,6% au second tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.