Marine Le Pen ne finissait pas dans les deux premiers dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne récoltant que 14,18% contre 34,71% pour Emmanuel Macron et 21,34% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second round de scrutin restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron l'emportant avec 70,84% contre 29,16% pour Le Pen. Au premier tour des législatives, Le Plessis-Robinson, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Ensemble ! S'imposer avec 26,19%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 9,79%. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme LREM finalement vainqueur localement.

11:45 - Les défis socio-économiques du Plessis-Robinson et leurs implications électorales

Dans la commune du Plessis-Robinson, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 35% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,63%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (46,81%) met en relief le poids des thématiques de logement et d'urbanisme. Le taux élevé de cadres, représentant 38,77%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 6,15% et d'une population immigrée de 10,55% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (49,16%), suggèrent un niveau élevé d'instruction au Plessis-Robinson, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.