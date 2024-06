En direct

19:07 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Malakoff fait envie En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, avait obtenu 7,86% à Malakoff, contre 20,49% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente cette fois selon les études sondagières, à tel point qu'il pourrait arriver dans un mouchoir de poche avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés à Malakoff, le binôme Nupes avait en effet accumulé 50,31% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 51% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry (7,51% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (20,83% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (11,94% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les intentions de vote de Bardella augurent un score élevé à Malakoff Le nombre d'électeurs en faveur de la liste portée par Jordan Bardella sera un point d'observation clé au niveau local pour cette élection des députés européens 2024. Enseignement clé pour ce dimanche : Malakoff fait partie des quelques localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 9,83% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 9,01% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 Avec 9,01%, c'est un trop faible résultat qu'avait obtenu Marine Le Pen à Malakoff au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. La cheffe de file du Rassemblement national était dépassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 38,13% et 25,25% des bulletins exprimés. Le deuxième round ne lui permettra pas de revenir sur son adversaire, Emmanuel Macron terminant à 79,87% contre 20,13% pour Le Pen. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 7,91%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 50,31% des voix. Malakoff optera d'ailleurs pour un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au second tour, finalement vainqueur localement avec 60,79%.

12:45 - 20,83% pour Yannick Jadot en 2019 à Malakoff Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait toujours comme indispensable au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. C'est Yannick Jadot qui l'emportait à Malakoff lors des dernières élections des eurodéputés, avec 20,83% des voix. La liste surpassait celle de Nathalie Loiseau avec 20,49% dans la commune. Ian Brossat finissait troisième, avec 11,94%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Malakoff Les facteurs démographiques et socio-économiques de Malakoff montrent des tendances nettes susceptibles de peser sur les résultats des européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 38% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 12,49%. Le pourcentage important de cadres, représentant 30,85%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 19,82% et d'une population étrangère de 14,07% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, évalué à 8,57% à Malakoff, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Malakoff Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections européennes représentait 50%. Au fil des élections précédentes, les 30 470 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 41,98% des votants de Malakoff, contre un taux d'abstention de 54,64% en 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Malakoff Ce dimanche, lors des élections européennes à Malakoff, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,55% au premier tour. Au deuxième tour, 55,7% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 79,96% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 73,73% au second tour, soit 13 531 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.