19:08 - À Morangis, quels sont les scénarios de reports du vote Nupes ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas la décision des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus désormais. Au cours du premier round des législatives, la candidature Nupes avait attiré 25,21% des votes dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 5,11% à Morangis, contre 23,15% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie ou encore du PCF.

17:08 - Qui vont adopter les électeurs de la droite à Morangis ? Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera un enseignement majeur au niveau local pour cette européenne. Alors qu'on annonce 10 points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Morangis semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote locaux.

15:02 - Les électeurs de Morangis plutôt pour Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Morangis lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,41%, battant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 23,94%. Et elle échouait aussi au second tour avec 41,66% contre 58,34%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 21,45% au premier tour, contre 30,57% pour le binôme LREM. Bis repetita au second tour, qui verra également le binôme LREM finir gagnant.

12:45 - 23,48% pour Jordan Bardella en 2019 à Morangis Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble toujours avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. C'est la liste de Bardella qui avait fini première des élections européennes à l'époque à Morangis, avec 23,48% des voix (924 voix) devant la liste de Nathalie Loiseau avec 23,15% qui avait elle-même devancé Yannick Jadot avec 12,71%.

11:45 - Morangis : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Comment les électeurs de Morangis peuvent-ils affecter les résultats des élections européennes ? Avec 49,73% de population active et une densité de population de 2713 hab/km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le pourcentage de chômeurs à 8,98% peut avoir un effet sur les espérances des habitants en matière de politiques européennes sur le travail. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (81,26%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 3 846 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 18,53% et d'une population étrangère de 13,63% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Morangis mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,9% des résidents titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - À Morangis, quelle abstention aux élections européennes ? Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est souvent très bas durant de ce type de scrutin. Au niveau de la France entière, le pic d'abstention a été observé au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À Morangis, 71,02% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Comment votent le plus souvent les habitants de cette agglomération ? En 2019, à l'occasion des élections européennes, 50,56% des personnes en capacité de participer à une élection à Morangis avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 59,14% il y a dix ans.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Morangis pour les élections européennes À Morangis, la participation sera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, 22,2% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 26,13% au second tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 54,23% au premier tour. Au deuxième tour, 55,4% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Morangis pour les européennes ? Les jeunes manifestent généralement une désaffection pour les élections nationales, cet état de fait peut-il s'inverser pour les européennes ?