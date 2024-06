En direct

19:13 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Cilaos convoité La Nupes étant terminée, qu'adviendra-t-il de ses électeurs au cours de ces élections européennes ? La Nupes était absente lors des législatives 2022 à Cilaos. Le candidat Divers droite était en pôle position au premier tour, avec 59,92% des votes. La gauche ne faisait pas mieux au second tour puisque c'est un candidat Divers droite qui l'emportait.

17:08 - La liste RN favorite à Cilaos pour les européennes ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera une des clés pour ces élections du Parlement européen localement. À Cilaos, on peut souligner que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 35,65% au terme du vote européen et Marine Le Pen 25,07% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 au niveau du pays, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les électeurs de Cilaos plutôt favorables à Le Pen en 2022 Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 25,07% contre 49,53% pour Jean-Luc Mélenchon. Elle va néanmoins parvenir à se hisser jusqu'à la victoire au second avec 69,78% contre 30,22% pour Macron. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 7,38% au premier tour, contre 59,92% pour le binôme Divers droite. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin au résultat très net Regarder en arrière apparait aussi comme pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Dans le détail, 344 électeurs de Cilaos avaient été séduits par le RN à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella cumulait ainsi 35,65% des suffrages devant Manon Aubry à 22,8% et Nathalie Loiseau à 8,91%.

11:45 - Analyse socio-économique de Cilaos : perspectives électorales Devant les 8 bureaux de vote dispersés à travers Cilaos, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec une population de 5 390 habitants répartis dans 3 108 logements, cette agglomération présente une densité de 63 hab par km². Ses 266 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 1 531 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans l'agglomération, 38 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 5,64 % de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 12,39% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 1696,49 euros/mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 46,86%, synonyme d'une situation économique instable. À Cilaos, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

10:30 - Perspectives de la participation aux européennes à Cilaos Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 49,88%. L'étude des précédents scrutins européens permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Durant les européennes de 2019, sur les 1 070 inscrits sur les listes électorales à Cilaos, 78,24% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 86,81% il y a dix ans.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Cilaos L'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera sans aucun doute la participation à Cilaos. La perte de pouvoir d'achat, cumulée avec les inquiétudes provoquées par la guerre au Moyen-Orient, seraient notamment capables de renforcer l'engagement civique des électeurs de Cilaos . Au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 55,52% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 44,86% au deuxième tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.