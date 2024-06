En direct

19:07 - Sur qui vont se diriger les supporters de la Nupes à Saint-Leu ? Après le résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires ont été annoncés à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste lors des européennes 2019, s'était arrogée 9,25% à Saint-Leu, contre 3,98% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a été dissoute. La Nupes était absente aux législatives 2022 à Saint-Leu. C'est cependant un binôme de gauche, étiqueté Divers gauche, qui l'emportait au premier tour, avec 48,83% des suffrages. La gauche s'inclinait en revanche au second tour puisque c'est un candidat Divers centre qui l'emportait

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Saint-Leu ? On note que Saint-Leu fait partie des quelques villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 26,49% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 20,47% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Saint-Leu plutôt favorables à Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Saint-Leu avait préféré Jean-Luc Mélenchon il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 20,47%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, conforté par 46,16% des votes. Elle va néanmoins parvenir à se hisser jusqu'à la victoire au second avec 58,24% contre 41,76% pour Macron. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 4,63% au premier tour, contre 48,83% pour le binôme Divers gauche. Le scénario se répétera au second tour, laissant également le binôme Divers centre remporter le scrutin.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin plein d'enseignements Le résultat de ce 9 juin va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? Le résultat de la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Saint-Leu, avec 26,49%. L'extrême droite devançait Manon Aubry à 23,56% et Yannick Jadot à 12,72%.

11:45 - Les enjeux locaux de Saint-Leu : tour d'horizon démographique À Saint-Leu, les données démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influer sur les élections européennes. Avec une densité de population de 284 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 34,0%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2174,75 € par mois, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Le nombre de bénéficiaires du RSA (11,94%) révèle des besoins de soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (16,56%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Leu mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 45,11% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes précédentes à Saint-Leu Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Sur le plan national, le record de la participation la plus faible constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Saint-Leu, 67,15% des électeurs avaient voté. L'étude des résultats des élections antérieures permet de comprendre le vote des citoyens de cette commune. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 7 306 électeurs de Saint-Leu (La Réunion) avaient pris part au vote (soit 26,91%), contre un taux de participation de 20,64% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Saint-Leu Ce dimanche, lors des élections européennes à Saint-Leu, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les habitants des petites communes se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ? Il y a deux ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 28 611 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 43,5% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 48,18% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 64,44% au premier tour. Au deuxième tour, 58,92% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Saint-Leu ?