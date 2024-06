En direct

19:11 - À Entre-Deux, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 scruté Une autre incertitude qui enveloppe ces élections européennes est celle du poids de la gauche après l'explosion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. La Nupes était absente lors des législatives à Entre-Deux. C'est un ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui s'y imposait au premier tour, avec 36,46% des votes. La gauche restait en retrait au second tour puisque c'est un candidat Divers droite qui l'emportait.

17:08 - Du côté du RN, les sondages de Jordan Bardella font saliver à Entre-Deux Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera scruté à la loupe pour cette élection des députés européens 2024, localement. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points gagnés par le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Entre-Deux semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote sur place. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

15:02 - Les votants d'Entre-Deux penchaient pour Le Pen il y a deux ans Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 30,71% contre 36,25% pour Jean-Luc Mélenchon. Elle retournera la tendance au second avec 65,86% contre 34,14% pour Macron. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 12,56% au premier tour, contre 36,46% pour le binôme Ensemble !. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Entre-Deux Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du RN, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, avait remporté les élections européennes il y a cinq ans. L'extrême droite avait cumulé 36,19% des votes, soit 706 voix, face à Manon Aubry à 20,04% et Nathalie Loiseau à 12,61%.

11:45 - Élections européennes à Entre-Deux : impact de la démographie et de l'économie locale A la mi-journée des européennes, Entre-Deux foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 7 105 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur démographique. Avec 394 entreprises, Entre-Deux se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (30,92 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 19,54% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2052,81 euros/mois, la ville affiche un taux de chômage de 28,83%, annonçant une situation économique fragile. Pour résumer, à Entre-Deux, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention lors des élections européennes à Entre-Deux Choisir les futurs députés européens n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à 12h et seulement 43,29% à 17h. Au cours des dernières années, les 7 177 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Au moment des élections européennes 2019, le taux d'abstention s'était hissé à 62,11% des inscrits sur les listes électorales d'Entre-Deux, à comparer avec une abstention de 77,18% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Participation à Entre-Deux : les leçons des précédentes élections L'un des critères importants de ces élections européennes sera le taux d'abstention à Entre-Deux. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 46,39% au premier tour. Au second tour, 33,58% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Entre-Deux cette année ? En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 5 934 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 65,91% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 70% au deuxième tour, soit 4 161 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.