En direct

19:06 - À Saint-Louis, quels pourraient être les reports du vote Nupes ? Une autre incertitude de ces européennes 2024 sera celle du poids de la gauche après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale. La Nupes était absente lors des dernières législatives à Saint-Louis. Des candidats de gauche, étiquetés Divers gauche, y séduisaient le plus de bulletins, avec 50,46% des voix si on regroupe des 2 circonscriptions dans la ville. La gauche perdait en revanche au second tour puisque ce sont des candidats Divers droite qui l'emportaient

17:08 - Quel résultat pour la liste RN à Saint-Louis lors des européennes ? Alors que les sondages annoncent dix points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Saint-Louis semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la ville. Le RN y a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les dernières tendances à Saint-Louis Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 27,38% contre 44,49% pour Jean-Luc Mélenchon. Mais elle parviendra à inverser la tendance au second avec 65,61% contre 34,39% pour Macron. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des législatives, avec 11,25% au premier tour, contre 50,46% pour la majorité Divers gauche en moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 2 circoncriptions de la commune. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Saint-Louis Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme indispensable au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. 37,36% des suffrages s'étaient dirigés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, contre Manon Aubry à 22,9% et Nathalie Loiseau à 7,22%. Le mouvement nationaliste avait fini premier avec pas moins de 2824 votants de Saint-Louis.

11:45 - Démographie et politique à Saint-Louis, un lien étroit Comment la population de Saint-Louis peut-elle peser sur les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de 44% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 35,75%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de ménages propriétaires (58,16%) souligne le poids des thématiques de logement et d'urbanisme. Un salaire moyen mensuel net de 1875,47 euros par mois peut être caractéristique de disparités socio-économiques locales. Le nombre de familles monoparentales (37,38%) révèle la nécessité d'un suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (17,56%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Louis mettent en avant une diversité de qualifications, avec 14,46% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Elections européennes précédentes à Saint-Louis : retour sur la participation électorale Assisterons-nous à une augmentation de la participation des électeurs français aux élections européennes, similaire au rebond constaté en 2019 ? A l'échelle du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Saint-Louis, 71,74% des habitants avaient participé. Comment ont voté les habitants de cette agglomération lors des précédentes consultations politiques ? Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, sur les 8 295 inscrits sur les listes électorales à Saint-Louis, 19,84% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 12,36% pour les européennes de 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Saint-Louis L'une des clés de ces élections européennes sera sans nul doute l'étendue de la participation à Saint-Louis. Il y a 2 ans, au second tour de la dernière présidentielle, 53,02% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient pris part à l'élection, contre une participation de 43,17% au premier tour, soit 18 968 personnes. Pour rappel, au niveau national, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. La baisse du pouvoir d'achat est notamment susceptible de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Saint-Louis.