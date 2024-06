En direct

19:09 - Aux Avirons, que vont choisir les électeurs de la gauche ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait glané 4,74% aux Avirons, contre 11,45% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il arriverait tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà vécu. La Nupes était absente aux dernières législatives aux Avirons. Mais c'est bien un candidat de gauche, étiqueté Divers gauche, qui s'y imposait au premier tour, avec 37,19% des suffrages. La ville donnait encore l'avantage à la gauche au second tour.

17:08 - Le Rassemblement national aux Avirons, un favori aux européennes ? Alors que les sondages annoncent 10 points gagnés par le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Les Avirons semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote sur place.

15:02 - Les habitants des Avirons plutôt favorables à Le Pen au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 21,76% contre 41,36% pour Jean-Luc Mélenchon. Elle retournera la tendance au second avec 59,09% contre 40,91% pour Macron. Le RN ne convainquait pas plus aux Avirons quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 13,13% au premier tour, contre 37,19% pour le binôme Divers gauche. Sur la commune des Avirons, c'est finalement une majorité Divers gauche qui sera victorieuse à l'issue du second tour, confirmant la mise à l'écart du Rassemblement national.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des dernières européennes Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler indispensable au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut aux Avirons, avec 28,36%. L'extrême droite devançait Manon Aubry à 23,48% et Yannick Jadot à 11,85%.

11:45 - Les Avirons : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Les Avirons est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 11 434 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 750 entreprises, Les Avirons permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 37 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 17,48 % de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les 125 résidents étrangers, représentant 1,09% de la population, participent à cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2209,56 euros/mois, la ville dévoile un taux de chômage de 24,3%, annonçant une situation économique précaire. Les Avirons manifeste la vitalité et les valeurs d'une Europe en transition.

10:30 - Les Avirons : étude du taux de participation aux précédentes élections européennes Au fil des élections antérieures, les 11 661 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes européennes, sur les 2 998 personnes en âge de voter aux Avirons, 66,23% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 75,25% il y a dix ans. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de la France : le pourcentage d'abstention aux européennes s'élevait à 49,88%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections aux Avirons L'un des facteurs décisifs du scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter le niveau de participation aux Avirons. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 9 474 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 35,58% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 39,03% au premier tour. En comparaison, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 61,06% au premier tour et seulement 56,66% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention aux Avirons cette année ? La perte de pouvoir d'achat, cumulée avec les préoccupations provoquées par la guerre en Ukraine, seraient notamment capables d'impacter la stratégie de vote des habitants des Avirons.