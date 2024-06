En direct

19:06 - Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Outre le résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo ont été annoncés au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes d'opinion. Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes, s'était arrogée 47,92% à Neuilly-sur-Seine, contre 2,33% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement à Neuilly-sur-Seine, le binôme Nupes avait en effet accumulé 6,15% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 8% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même.

17:08 - Du côté du RN, les enquêtes d'opinion de Jordan Bardella augurent un score élevé à Neuilly-sur-Seine Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Neuilly-sur-Seine semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas avancé dans la localité.

15:02 - Les votants de Neuilly-sur-Seine penchaient pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Ce sont Emmanuel Macron avec 48,98% et Éric Zemmour avec 18,75% qui s'imposaient au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans à Neuilly-sur-Seine. Marine Le Pen n'arrivait pour sa part à glaner que 5,68%. Le second round de scrutin ne lui sera pas plus favorable, Emmanuel Macron finissant à 82,58% contre 17,42% pour Le Pen. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 4,79%, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 44,01% des voix. Neuilly-sur-Seine choisira d'ailleurs un binôme LREM au second tour, finalement vainqueur localement avec 88,96%.

12:45 - Le très gros score de Nathalie Loiseau lors des élections européennes 2019 à Neuilly-sur-Seine Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait de nouveau comme indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Le trio de tête des dernières européennes à Neuilly-sur-Seine était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 47,92% des votes, suivie de la liste de François-Xavier Bellamy avec 25,59% et Jordan Bardella avec 7,56%.

11:45 - Neuilly-sur-Seine : démographie, élections et stratégies politiques A mi-chemin des élections européennes, Neuilly-sur-Seine regorge de diversité et d'activités. Avec ses 52,81% de cadres pour 59 267 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 14 092 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 34 344 foyers fiscaux. Dans la ville, 33 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 9,55 % ont 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. La présence de 6 714 résidents étrangers, soit 11,31% de la population, contribue à son ouverture au monde. Dans cette mosaïque sociale, 43,32% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 543,93 €, accable une ville qui désire un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Neuilly-sur-Seine participe à l'histoire européenne.

10:30 - Neuilly-sur-Seine : quel était le taux de participation aux élections européennes ? Les européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Cette année fera-t-elle exception ? Au niveau de la France entière, le plus haut taux d'abstention a été enregistré lors du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Neuilly-sur-Seine, 61,96% des votants n'avaient pas participé. Au fil des dernières années, les 60 259 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, pendant les précédentes élections européennes, sur les 23 266 inscrits sur les listes électorales à Neuilly-sur-Seine, 37,47% étaient restés chez eux. L'abstention était de 45,41% il y a dix ans.

09:30 - Abstention à Neuilly-sur-Seine : quelles perspectives pour les européennes ? La participation sera incontestablement l'une des clés des élections européennes 2024 à Neuilly-sur-Seine. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 43,96% au premier tour et seulement 47,79% au deuxième tour. Il y a deux ans, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 19,32% des votants de l'agglomération, contre une abstention de 16,31% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour.