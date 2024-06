En direct

19:06 - À Puteaux, quel candidat vont retenir les supporters de la Nupes ? Après le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file pourraient arriver au coude-à-coude dans la soirée, selon les études sondagières établies lors de la campagne. Mais on se rappelle que Glucksmann avait glané 5,38% à Puteaux, contre 30,36% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui a été dissoute. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Puteaux, le binôme Nupes avait en effet enregistré 23,91% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,64% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,84% pour Yannick Jadot, 1,32% pour Fabien Roussel et 1,29% pour Anne Hidalgo). Tout dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry (4,36% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (14,85% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,33% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel résultat aux européennes de Puteaux pour le Rassemblement national ? On note que Puteaux fait partie des rares localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 11,33% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 10,86% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Hayer à Puteaux ? Ce sont Emmanuel Macron avec 37,6% et Jean-Luc Mélenchon avec 22,64% qui remportaient le premier tour de la présidentielle en 2022 à Puteaux. Marine Le Pen n'affichait quant à elle que 10,86%. C'est finalement son rival qui s'imposera avec 76,64% contre 23,36% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Avec 10,32%, le Rassemblement national sera distancé par la suite par les 27,39% du binôme Ensemble ! Au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme La République en Marche finalement vainqueur localement.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières élections européennes Se retourner sur le dernier test semble aussi indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Le podium des précédentes élections européennes à Puteaux était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 30,36% des votes, suivie de la liste de Yannick Jadot avec 14,85% et François-Xavier Bellamy avec 13,75%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Puteaux : un regard sur la démographie locale Dans la commune de Puteaux, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des élections européennes ? Dans la ville, 37% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 17,59% de plus de 60 ans. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 46,64%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 13,91% et d'une population immigrée de 21,83% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (54,58%), témoigne d'une population instruite à Puteaux, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

10:30 - Elections européennes précédentes à Puteaux : retour sur la participation électorale Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : l'abstention aux européennes atteignait 49,88%, en amélioration par rapport à 2014. Comment votent le plus souvent les électeurs de cette ville ? Durant les dernières européennes, 40,55% des électeurs de Puteaux (Hauts-de-Seine) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 51,16% il y a dix ans.

09:30 - Abstention à Puteaux : quelles perspectives pour les élections européennes ? Ce 9 juin, lors des élections européennes à Puteaux, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 81,04% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 77,69% au deuxième tour, soit 23 319 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 57,18% au premier tour. Au deuxième tour, 55,06% des votants ont exercé leur droit de vote. La guerre aux portes de l'Europe et ses répercussions sur les tarifs des matières premières seraient notamment en mesure de pousser les habitants de Puteaux (92800) à s'intéresser plus fortement de l'élection.