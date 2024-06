En direct

19:07 - Qui de Glucksmann ou Hayer va doubler l'autre lors des élections européennes à Draveil ? En plus du résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes ont été annoncés au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut rappeler que Raphaël Glucksmann avait obtenu 5,92% à Draveil, contre 23,44% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a été dissoute. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée à Draveil, le binôme Nupes avait en effet réuni 32,47% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Draveil, entre les 23,44% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,07% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 27,9% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - La liste Bardella favorite pour les européennes à Draveil ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Enseignement clé pour ce dimanche : Draveil fait partie des quelques communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 17,34% lors du vote européen et Marine Le Pen 17,68% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de Draveil plutôt favorables à Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Dans la ville de Draveil, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Avec un maigre 17,68%, elle était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 27,83% et 27,07% des voix. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 35,4% contre 64,6%. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 13,49%, alors que les candidats Nupes obtiendront 32,47% des voix. Le RN sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Nathalie Loiseau à Draveil Les résultats de ce soir vont-ils répéter le verdict de 2019 ? À Draveil, les précédentes élections européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 23,44% des bulletins exprimés. Elle s'imposait donc face à la liste de Yannick Jadot avec 17,82%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 17,34%.

11:45 - Draveil : démographie et socio-économie impactent les européennes Au cœur de la campagne électorale européenne, Draveil est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 29 173 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 2 039 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 7 770 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles possédant au moins une voiture (78,96 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les 3 030 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Parmi cette diversité sociale, près de 34,56% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 664,24 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Draveil écrit une nouvelle page de l'histoire de l'Europe.

10:30 - Elections européennes précédentes à Draveil : état des lieux de l'abstention Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12h et seulement 43% à 17h. L'étude des résultats des dernières élections permet de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, sur les 9 707 inscrits sur les listes électorales à Draveil, 47,47% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 56,22% il y a dix ans.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Draveil Ce 9 juin, lors des élections européennes à Draveil, qu'en sera-t-il de la participation ? En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 76,85% des électeurs de l'agglomération, contre une participation de 70,6% au deuxième tour, c'est-à-dire 12 999 personnes. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle représentait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour. La perte de pouvoir d'achat serait de nature à nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Draveil (91210).