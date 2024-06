En direct

19:07 - À Viry-Châtillon, quels peuvent être les reports du vote Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, rendant très incertain le vote de gauche dans les urnes. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Viry-Châtillon, le binôme Nupes avait en effet cumulé 32,99% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait obtenu 6,39% à Viry-Châtillon, contre 20,15% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux dans la soirée...

17:08 - Quel résultat aux européennes de Viry-Châtillon pour la liste Rassemblement national ? Le nombre de votes du Rassemblement national sera scruté à la loupe localement pour cette élection des députés européens 2024. Indicateur clé pour ce dimanche : Viry-Châtillon fait partie des rares localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 20,9% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 18,26% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Viry-Châtillon Les habitants de Viry-Châtillon avaient accordé à Marine Le Pen 18,26% lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient doublé la cheffe de file du Rassemblement national avec respectivement 33,55% et 24,4% des votes. C'est finalement le président sortant qui s'imposera avec 63,71% contre 36,29% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Au premier tour des élections législatives, Viry-Châtillon, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'imposer avec 35,67%, alors que le RN sera distancé à 14,81%. Pas d'amélioration au second tour, le mouvement restant fantomatique localement.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Viry-Châtillon Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait de nouveau comme logique au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. A l'époque, à Viry-Châtillon, la liste Rassemblement national, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, avait pris la première place, glanant 20,9% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 20,15% et Yannick Jadot à 12,64%. Ce qui correspond à 1636 électeurs dans la localité.

11:45 - Viry-Châtillon : quand les données démographiques façonnent les urnes A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Viry-Châtillon regorge de diversité et d'activités. Avec ses 31 045 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 2 385 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (68,55 %) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Avec 5 341 résidents étrangers, Viry-Châtillon est un exemple de son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,58%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 2398,35 € par mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Viry-Châtillon, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Viry-Châtillon Au fil des dernières années, les 31 245 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. En 2019, durant les élections européennes, 8 089 personnes habilitées à voter à Viry-Châtillon avaient pris part au scrutin (soit 43,38%). La participation était de 38,7% il y a dix ans. Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections européennes représentait 50%.

09:30 - C'est l'heure de voter à Viry-Châtillon : les européennes débutent Le taux de participation constituera un facteur déterminant du scrutin européen à Viry-Châtillon. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 18 300 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 29,3% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 35,37% au deuxième tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour. La guerre en Ukraine est notamment susceptible de renforcer l'engagement civique des électeurs de Viry-Châtillon (91170).