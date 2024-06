En direct

19:07 - Quels peuvent être les reports du score Nupes à Grigny ? Après le score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux sont donnés dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut rappeler que Glucksmann avait obtenu 5,97% à Grigny, contre 14,79% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Grigny, le binôme Nupes avait en effet obtenu 52,67% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 61% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (56,76% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,4% pour Yannick Jadot, 4,46% pour Fabien Roussel et 0,8% pour Anne Hidalgo). Tout est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella à Grigny lors des européennes ? Le résultat des européennes au niveau local sera scruté au prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. À Grigny, on remarque que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 17,14% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 11,16% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que prédisent les sondages en 2024 à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Tendance favorable à Renaissance à Grigny ? Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 56,76% et Emmanuel Macron avec 16,81% qui obtenaient les meilleurs résultats au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans à Grigny. Marine Le Pen ne récoltait quant à elle que 11,16%. Le deuxième round de scrutin ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron terminant à 70,76% contre 29,24% pour Le Pen. Avec 10,91%, le Rassemblement national sera devancé par la suite par les 52,67% du binôme Nupes au premier tour des élections législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Grigny choisira d'ailleurs un binôme LFI-PS-PC-EELV au second tour, vainqueur localement avec 72,21%.

12:45 - En 2019, des élections aux résultats très nets Regarder en arrière semble de nouveau indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas réussi à convaincre il y a cinq ans, la liste de Bardella glanant 17,14% aux élections du Parlement européen. C'est la liste de Ian Brossat qui avait fini en tête avec 20,61%.

11:45 - Analyse socio-économique de Grigny : perspectives électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Grigny regorge de diversité et d'activités. Avec ses 27 257 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 1 979 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 13 846 foyers fiscaux. Dans la ville, 27,94 % des résidents sont des enfants, et 3,24 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. La population étrangère de 9 400 personnes (34,09%) apporte une ouverture culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 15 738 €/an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 20,7%, révélant une situation économique instable. À Grigny, où la jeunesse représente 49% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Grigny ? Les européennes mobilisent moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17 heures. Comment votent généralement les électeurs de cette agglomération ? Au moment des européennes de 2019, sur les 3 449 personnes en âge de voter à Grigny, 67,71% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 73,95% il y a dix ans.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Grigny Ce dimanche, lors des européennes à Grigny, qu'en sera-t-il de la participation ? En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 51,55% des personnes habilitées à participer à une élection dans l'agglomération avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 62,01% au premier tour, ce qui représentait 6 794 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La guerre aux portes de l'Europe serait par exemple susceptible de renforcer l'engagement civique des électeurs de Grigny .