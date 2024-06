En direct

19:11 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Soisy-sur-Seine, qui va raffler les voix de la Nupes ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait glané 5,88% à Soisy-sur-Seine, contre 31,36% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux cette fois selon les enquêtes d'opinion. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. Lors du premier tour des élections du Parlement à Soisy-sur-Seine, le binôme Nupes avait en effet enregistré 23,35% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Soisy-sur-Seine, entre les 31,36% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 35,36% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 40,02% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Pour le Rassemblement national, les enquêtes d'opinion de Bardella scrutés à Soisy-sur-Seine Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella lors des élections européennes sera très analysé. Si à l'échelle nationale, les sondages d'intentions de vote calculent une évolution moyenne du RN à près de dix points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des dernières européennes (ce qui porterait Bardella pas loin des 20% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le mouvement n'a visiblement enregistré que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Emmanuel Macron en tête en 2022 à Soisy-sur-Seine Soisy-sur-Seine avait accordé à Marine Le Pen 14,16% lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé la cheffe de file du RN avec 35,36% et 19,15% des bulletins exprimés. Le second round de scrutin ne lui permettra pas de revenir sur son adversaire, Emmanuel Macron l'emportant avec 71,01% contre 28,99% pour Le Pen. Avec 12,86%, le Rassemblement national sera devancé ensuite par les 40,02% du binôme LREM au premier tour des législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Le parti sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Le très gros score de Nathalie Loiseau à l'issue des dernières européennes à Soisy-sur-Seine Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble aussi avisé au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Grand favori des sondages, Jordan Bardella avait buté contre un mur aux européennes de l'époque dans la commune. Le jeune loup terminait troisième, avec 13%, derrière Nathalie Loiseau avec 31,36% et Yannick Jadot avec 17,24%.

11:45 - Analyse socio-économique de Soisy-sur-Seine : perspectives électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Soisy-sur-Seine émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 27,38% de cadres pour 7 322 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Avec 544 entreprises, Soisy-sur-Seine permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (82,58 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Avec 442 résidents étrangers, Soisy-sur-Seine est un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 3392,34 euros par mois, la commune aspire à plus de prospérité. Soisy-sur-Seine manifeste la vigueur et l'authenticité d'une Europe en mouvement.

10:30 - Abstention aux dernières élections européennes à Soisy-sur-Seine : facteurs et implications L'observation des résultats des consultations démocratiques passées permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 40,02% des inscrits sur les listes électorales de Soisy-sur-Seine (Essonne). Le taux d'abstention était de 49,84% pour le scrutin de 2014. Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle du pays tout entier, le pic d'abstention a été enregistré lors du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 67%. À Soisy-sur-Seine, 64,44% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Les européennes démarrent à Soisy-sur-Seine : quel sera le taux de participation ? Ce 9 juin, lors des élections européennes à Soisy-sur-Seine, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 56,61% au premier tour. Au deuxième tour, 55,41% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 80,08% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 76,44% au second tour, ce qui représentait 3 930 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.