En direct

19:06 - Un duel Renaissance-Parti socialiste aussi à Saint-Pierre pour ces élections européennes 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, avec une inconnue : le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des législatives 2022 à Saint-Pierre. C'est un binôme Les Républicains qui y prenait la première place au premier tour, avec 42,20% des votes. La gauche retournait la situation au second tour, avec un candidat Divers gauche victorieux.

17:08 - À Saint-Pierre, une liste Bardella favorite ? On remarque que Saint-Pierre compte parmi les rares villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 25,89% lors du vote européen et Marine Le Pen 22,06% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Une avance pour le RN C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête à Saint-Pierre lors du premier tour de la présidentielle, avec 40,93%, battant Marine Le Pen. La candidate obtenait 22,06%. Elle retournera la tendance au second avec 56,21% contre 43,79% pour Macron. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 9,58% au premier tour, contre 42,20% pour le binôme Les Républicains. Le second tour sera à l'avenant, laissant également le binôme Divers gauche gagner le scrutin.

12:45 - Que retenir des européennes à Saint-Pierre en 2019 ? Regarder en arrière peut encore une fois sembler évident au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Saint-Pierre, la liste du RN, avec Jordan Bardella à sa tête, l'avait emporté, glanant 25,89% des votes devant François-Xavier Bellamy à 18,37% et Manon Aubry à 17,55%. Dans le détail, 5079 votants l'avaient choisie dans la ville.

11:45 - Élections à Saint-Pierre : l'impact des caractéristiques démographiques Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Saint-Pierre est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 84 077 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 7 578 entreprises démontrent une économie florissante. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (63,89 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Avec 1 175 résidents étrangers, Saint-Pierre est un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2031,24 €/mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 31,9%, révélant une situation économique fragile. À Saint-Pierre, où la jeunesse représente 41% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Elections européennes à Saint-Pierre : état des lieux de l'abstention Comment votent généralement les électeurs de cette ville ? En 2019, au moment des européennes, parmi les 21 689 inscrits sur les listes électorales à Saint-Pierre, 65,4% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 75,49% lors des élections européennes de 2014. Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Saint-Pierre L'une des grandes inconnues des européennes 2024 sera indiscutablement l'abstention à Saint-Pierre. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 65,4% au premier tour et seulement 56,84% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Saint-Pierre ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 43,23% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 38,98% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.