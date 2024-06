Le nombre de bulletins glanés par la liste Bardella sera un enjeu pour ces élections localement. Au Tampon, on remarque que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 38,18% à l'issue du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 30,41% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que dessinent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin qui nous occupe. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

Le Tampon avait préféré Jean-Luc Mélenchon en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 30,41%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 36,15% des suffrages. Elle va néanmoins parvenir à se hisser jusqu'à la victoire au second avec 67,43% contre 32,57% pour Macron. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 14,12% au premier tour, contre 43,85% pour le binôme Divers droite. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

11:45 - Les défis socio-économiques du Tampon et leurs implications électorales

Dans la ville du Tampon, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des européennes. Avec un taux de chômage de 34,2% et une densité de population de 461 habitants par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 639 euros par an, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (29,4%) et le nombre de résidences HLM (10,12% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Le taux d'étudiants, de 7,37% au Tampon, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.