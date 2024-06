En direct

19:11 - À Villemoisson-sur-Orge, quels peuvent être les reports du score Nupes ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, puisqu'on attend le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. La réserve de voix semble importante à Villemoisson-sur-Orge. Lors du premier tour des élections du Parlement à Villemoisson-sur-Orge, le binôme Nupes avait en effet obtenu 28,91% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était arrogé 6,26% à Villemoisson-sur-Orge, contre 28,45% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : 28,45% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 31,45% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 34,7% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Le Rassemblement national à Villemoisson-sur-Orge, un favori aux européennes ? Au niveau local, le résultat de la liste Bardella lors de ces élections européennes 2024 sera très commenté. Si en France, les sondages prévoient une progression moyenne du RN à environ 10 points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des européennes 2019 (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 22% dans la commune), on remarque pourtant que le parti n'a en fait gagné que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les habitants de Villemoisson-sur-Orge penchaient pour Macron au premier tour de la présidentielle Avec 15,73%, c'est un trop faible résultat qu'avait fait Marine Le Pen à Villemoisson-sur-Orge au premier tour de la présidentielle il y a deux ans. La candidate était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 31,45% et 21,68% des voix. Le deuxième tour ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron terminant à 70,26% contre 29,74% pour Le Pen. Au premier tour des législatives, Villemoisson-sur-Orge, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Ensemble ! S'imposer avec 34,70%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 13,68%. Villemoisson-sur-Orge optera d'ailleurs pour un binôme Ensemble ! Au second tour, finalement vainqueur localement avec 57,42%.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin plein d'enseignements Se retourner sur le dernier test apparait toujours comme évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Villemoisson-sur-Orge lors des précédentes élections des députés européens, avec 28,45% des suffrages. La liste se plaçait devant celle de Yannick Jadot avec 18,24% dans la localité. Jordan Bardella achevait l'élection troisième, avec 12,66%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Villemoisson-sur-Orge aux élections européennes Dans la commune de Villemoisson-sur-Orge, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des européennes. Avec 50,07% de population active et une densité de population de 2990 habitants par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de chômage à 8,89% peut avoir un effet sur les espérances des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Le taux important de cadres, atteignant 31,81%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,33%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,39%) indique des défis de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, évalué à 7,25% à Villemoisson-sur-Orge, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Villemoisson-sur-Orge ? Comment votent ordinairement les citoyens de cette ville ? Durant les européennes 2019, sur les 2 859 personnes en âge de voter à Villemoisson-sur-Orge, 43,75% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 50,8% lors du scrutin européen de 2014. L'abstention des citoyens français aux élections européennes connaîtra-t-elle une progression, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,4% ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de l'Hexagone : le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 49,9%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à Villemoisson-sur-Orge ? L'une des grandes inconnues du scrutin européen sera indiscutablement la participation à Villemoisson-sur-Orge. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 53,44% au premier tour et seulement 52,16% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Villemoisson-sur-Orge pour les européennes ? Il y a deux ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 80,11% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient participé au vote. Le taux de participation était de 74,98% au second tour, ce qui représentait 3 773 personnes. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour.