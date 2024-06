Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les élections législatives, elle a explosé en vol désormais, laissant planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Savigny-sur-Orge, le binôme Nupes avait en effet réuni 31,25% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était arrogé 6,65% à Savigny-sur-Orge, contre 22,76% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : 22,76% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 28,23% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 33,01% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

Le nombre de votes en faveur du RN sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour ces élections. Alors qu'on annonce une dizaine de points gagnés par le RN sur la France entière, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Savigny-sur-Orge semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de suffrages dans la localité.

15:02 - Les habitants de Savigny-sur-Orge plutôt favorables à Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle

Dans la commune de Savigny-sur-Orge, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Avec un maigre 17,4%, la présidente du RN était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 28,23% et 26,69% des votes. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 34,71% contre 65,29%. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 14,59%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtiendront 33,01% des voix. Savigny-sur-Orge choisira d'ailleurs un binôme La République en Marche au second tour, vainqueur localement avec 54,05%.