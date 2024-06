En direct

19:10 - Sur qui vont converger les électeurs de la Nupes à l'Île-Saint-Denis ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, avait atteint 6,34% à l'Île-Saint-Denis, contre 15,22% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer cette fois selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a fait long feu malgré sa performance lors des dernières élections législatives, en 2022. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 à l'Île-Saint-Denis, le binôme Nupes avait en effet glané 51,46% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 67% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Quel résultat à l'Île-Saint-Denis pour la liste RN ? On remarque que L'Île-Saint-Denis fait partie des quelques villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 14,7% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 8,55% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Vent favorable au RN à l'Île-Saint-Denis ? Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 62,07% et Emmanuel Macron avec 14,24% qui finissaient aux deux premières places après le premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022 à l'Île-Saint-Denis. Marine Le Pen s'en trouvait quant à elle reléguée à 8,55%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 23,21% contre 76,79%. Au premier tour des élections législatives, L'Île-Saint-Denis, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Nupes l'emporter avec 51,46%, alors que le RN restera derrière à 7,81%. Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant localement.

12:45 - 17,09% pour Manon Aubry lors des élections européennes 2019 à l'Île-Saint-Denis Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella était doublement vaincu aux européennes de l'époque dans la commune. Le candidat terminait loin derrière, avec 14,7%, contre Manon Aubry avec 17,09% et Yannick Jadot avec 15,52%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à l'Île-Saint-Denis : ce qu'il faut savoir En pleine campagne électorale européenne, L'Île-Saint-Denis se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 8 664 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 657 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (58,34 %) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. L'Île-Saint-Denis forme une communauté diversifiée, avec ses 1 840 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 699 euros par an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 15,94%, annonçant une situation économique en demi-teinte. À l'Île-Saint-Denis, où les moins de 30 ans représentent 41% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à l'Île-Saint-Denis La publication des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau du pays tout entier, le record d'abstention a été constaté durant le premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,72%. À l'Île-Saint-Denis, 72,45% des votants ne s'étaient pas déplacés. Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération, il est indispensable d'observer les résultats des scrutins européens passés. A l'occasion des européennes 2019, sur les 1 416 personnes en âge de voter à l'Île-Saint-Denis, 62,44% étaient restées chez elles, contre une abstention de 69,48% en 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à l'Île-Saint-Denis : quel sera le taux de participation ? L'un des facteurs clés des européennes 2024 sera indéniablement le niveau d'abstention à l'Île-Saint-Denis. Au second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 61,43% dans l'agglomération, à comparer avec une participation de 73,43% au premier tour, ce qui représentait 2 918 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour. Les populations des communes de petite taille se déplacent habituellement plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les européennes ?