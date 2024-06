En direct

19:07 - Qui va prendre avantage des 49,98% de la Nupes à Villeneuve-la-Garenne ? En plus du score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo arriveraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie lors des européennes 2019, avait obtenu 19,13% à Villeneuve-la-Garenne, contre 6,12% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. La réserve de voix apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Villeneuve-la-Garenne, le binôme Nupes avait en effet obtenu 49,98% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 57% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (55,69% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,52% pour Yannick Jadot, 1,32% pour Fabien Roussel et 0,78% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella à Villeneuve-la-Garenne ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera scruté à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Alors qu'on annonce une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Villeneuve-la-Garenne semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas augmenté son score dans la ville. Une exception à confirmer.

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 Marine Le Pen finissait loin derrière dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'arrogeant que 10,76% contre 19,82% pour Emmanuel Macron et 55,69% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 25,21% contre 74,79%. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui obtiendra 10,92%, alors que les candidats Nupes rassembleront 49,98% des voix. Le mouvement restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des élections européennes Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait aussi comme logique au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Nathalie Loiseau avait vaincu à Villeneuve-la-Garenne lors des européennes à l'époque, avec 19,13%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 19% des suffrages.

11:45 - Villeneuve-la-Garenne : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes En pleine campagne électorale européenne, Villeneuve-la-Garenne se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 25 371 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 2 003 entreprises, Villeneuve-la-Garenne permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une voiture (58,53 %) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. La présence de 4 818 résidents étrangers favorise son pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2264,69 euros par mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,22%, révélant une situation économique fragile. À Villeneuve-la-Garenne, où la jeunesse représente 41% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Villeneuve-la-Garenne ? L'observation des précédentes élections permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. En 2019, durant les élections européennes, 67,75% des personnes en âge de participer à une élection à Villeneuve-la-Garenne avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 73,65% lors des européennes de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Pour rappel, au niveau du pays en 2019, l'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,88%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Villeneuve-la-Garenne : la participation au cœur des préoccupations À Villeneuve-la-Garenne, l'un des facteurs essentiels de ces européennes 2024 sera incontestablement le taux d'abstention. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 32,65% au premier tour. Au deuxième tour, 32,79% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Villeneuve-la-Garenne ? Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 66,39% des votants de l'agglomération, contre une participation de 56,08% au deuxième tour, ce qui représentait 7 180 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, moins qu'en 2017.