Résultat des européennes à Étiolles : l'élection 2024 en direct

17:02 - Avantage Renaissance à Étiolles ?

Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Étiolles avec 16,25% contre 35,83% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 30,69% contre 69,31%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 13,06% au premier tour, contre 43,39% pour le binôme Ensemble !. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, voyant également le binôme Ensemble ! Remporter le scrutin.