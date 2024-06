En direct

19:06 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Évry-Courcouronnes fait envie La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, avec comme inconnue la décision des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus désormais. Lors du premier tour des élections du Parlement à Évry-Courcouronnes, le binôme Nupes avait en effet obtenu 41,83% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une performance à comparer avec les 54% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, ce dernier avait glané 7,58% à Évry-Courcouronnes, contre 21,96% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Évry-Courcouronnes à l'issue des européennes ? On remarque que Évry-Courcouronnes compte parmi les quelques communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 15,08% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 11,54% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits d'Évry-Courcouronnes plutôt pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen n'était ni première ni deuxième dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, ne glanant que 11,54% contre 21,61% pour Emmanuel Macron et 50,08% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 27,5% contre 72,5%. Au premier tour des élections législatives, Évry-Courcouronnes, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Nupes l'emporter avec 41,83%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 10,82%. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le RN étant toujours inexistant localement.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Évry-Courcouronnes Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Regarder en arrière semble encore évident au moment du scrutin d'aujourd'hui. Jordan Bardella ne terminait que deuxième aux européennes à l'époque, la liste de Nathalie Loiseau finissant en première place avec 21,96%, contre 15,08% pour le RN.

11:45 - Évry-Courcouronnes : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes A mi-chemin des élections européennes, Évry-Courcouronnes émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 66 177 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 6 543 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (66,11 %) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Avec 13 550 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 27,52%, Évry-Courcouronnes se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2144,82 euros par mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 17,05%, révélant une situation économique précaire. À Évry-Courcouronnes, où les moins de 30 ans représentent 46% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir collectif et florissant.

10:30 - À Évry-Courcouronnes, quelle participation aux précédentes européennes ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Pour rappel, au niveau de la France en 2019, l'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,88%, en amélioration par rapport à 2014. Au fil des dernières années, les 66 517 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. En 2019, pendant les élections européennes, 63,59% des électeurs d'Évry-Courcouronnes avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 70,11% en 2014.

09:30 - Participation à Évry-Courcouronnes : les leçons des précédentes élections À Évry-Courcouronnes, l'un des facteurs essentiels de ce scrutin européen sera à n'en pas douter le taux d'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 63,09% au premier tour. Au deuxième tour, 62,7% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 33 337 personnes en âge de voter dans la ville, 40,64% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 32,37% au premier tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.