19:07 - Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 6,62% à Morsang-sur-Orge, contre 18,28% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus en 2024 selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il arriverait au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. La réserve de voix semble conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Morsang-sur-Orge, le binôme Nupes avait en effet cumulé 37,88% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 37% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Morsang-sur-Orge ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera observé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Enseignement clé pour ce dimanche : Morsang-sur-Orge fait partie des rares communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 20% lors du vote européen et Marine Le Pen 20,13% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Morsang-sur-Orge penchaient pour Macron à la présidentielle Dans les bureaux de vote de Morsang-sur-Orge, Marine Le Pen n'avait pas vraiment imposé ses idées lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec 20,13%, la fille de Jean-Marie Le Pen était défaite par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 29,92% et 23,89% des voix. C'est finalement son rival qui terminera gagnant à 61,63% contre 38,37% pour Le Pen au second round sur place. Avec 17,56%, le RN sera devancé ensuite par les 37,88% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Le RN restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - 20% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Morsang-sur-Orge Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière nous semble encore une fois une évidence au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. 20% des suffrages étaient tombés vers l'extrême droite de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 18,28% et Yannick Jadot à 14,72%. Le mouvement d'extrême droite s'était imposé avec pas moins de 1218 électeurs de Morsang-sur-Orge.

11:45 - Comprendre l'électorat de Morsang-sur-Orge : un regard sur la démographie locale Dans la commune de Morsang-sur-Orge, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des élections européennes ? Dans la ville, 22,15% des résidents sont des enfants, et 19,4% ont 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2655,99 euros par mois montre le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 5 991 votants. Enfin, la présence d'une population étrangère de 13,37% et d'une population immigrée de 17,05% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Morsang-sur-Orge mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,83% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - À Morsang-sur-Orge, quelle participation aux européennes ? Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17 heures. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des scrutins européens précédents. Pendant les européennes 2019, sur les 6 277 personnes en âge de voter à Morsang-sur-Orge, 45,34% avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 39,21% en 2014.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Morsang-sur-Orge Le niveau d'abstention constituera à n'en pas douter l'un des critères principaux des élections européennes 2024 à Morsang-sur-Orge. Au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 13 660 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 33,21% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 27,47% au premier tour. En comparaison, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 56,18% au premier tour et seulement 57,73% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Morsang-sur-Orge cette année ? L'inflation qui plombe le budget des familles, cumulée avec les craintes provoquées par la situation géopolitique actuelle, sont notamment en mesure d'impacter la participation à Morsang-sur-Orge.