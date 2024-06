En direct

19:07 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Sainte-Geneviève-des-Bois, qui va récupérer les 33,25% de la Nupes ? Une autre source de doute qui enveloppe ces élections européennes 2024 est celle du vote de gauche après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Lors du premier tour des élections du Parlement à Sainte-Geneviève-des-Bois, le binôme Nupes avait en effet glané 33,25% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 6,47% à Sainte-Geneviève-des-Bois, contre 22,56% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : les 22,56% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,29% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 30,78% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel score pour la liste RN lors des européennes à Sainte-Geneviève-des-Bois ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella à ces européennes sera très analysé. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points gagnés par le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Sainte-Geneviève-des-Bois semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de part de voix dans la ville. Une exception à confirmer.

15:02 - Emmanuel Macron en première position lors de la présidentielle 2022 à Sainte-Geneviève-des-Bois Avec 18,07%, c'est un trop faible résultat qu'avait obtenu Marine Le Pen à Sainte-Geneviève-des-Bois au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La candidate était dépassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 30,57% et 26,29% des voix. C'est finalement le président sortant qui terminera gagnant à 65,43% contre 34,57% pour Le Pen au second round sur place. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 15,33%, alors que les candidats Nupes obtiendront 33,25% des voix. Ca n'ira pas mieux au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau devant les autres lors des élections européennes Le résultat de ce soir va-t-il répéter le choix des électeurs de 2019 ? À Sainte-Geneviève-des-Bois, les dernières européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 22,56% des votes. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 18,52%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 14,52%.

11:45 - Sainte-Geneviève-des-Bois : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux En pleine campagne électorale européenne, Sainte-Geneviève-des-Bois se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 35 846 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 2 743 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 9 856 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (81,34 %) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Avec 5 348 résidents étrangers, Sainte-Geneviève-des-Bois est un exemple de son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,66%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2634,57 €/mois. Ainsi, à Sainte-Geneviève-des-Bois, les problématiques locales se joignent aux défis européens.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières européennes à Sainte-Geneviève-des-Bois : les enseignements Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, le record d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 67%. À Sainte-Geneviève-des-Bois, 71,5% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. Pour comprendre le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des dernières élections. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 50,42% des personnes en capacité de participer à une élection à Sainte-Geneviève-des-Bois avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 58,71% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Sainte-Geneviève-des-Bois : la participation en question À Sainte-Geneviève-des-Bois, l'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera la participation. La situation géopolitique actuelle pourrait inciter les habitants de Sainte-Geneviève-des-Bois (91700) à s'intéresser plus fortement de l'élection. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 20 725 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 23,98% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 29,93% au deuxième tour. En proportion, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,58% au premier tour et seulement 54,01% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Sainte-Geneviève-des-Bois pour les élections européennes ?