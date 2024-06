En direct

19:08 - Sur quel candidat vont se diriger les voix de la Nupes à Garches ? En plus du résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sont donnés à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les études sondagières. Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie lors des dernières européennes, avait glané 40,47% à Garches, contre 4,34% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré sa performance lors des dernières législatives, en 2022. La manne apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Garches, le binôme Nupes avait en effet obtenu 14,66% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,95% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,42% pour Yannick Jadot, 0,96% pour Fabien Roussel et 0,86% pour Anne Hidalgo). Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Sur qui vont se porter les voix de droite à Garches ? Le résultat obtenu par le RN sera très commenté pour ces élections des députés européens, au niveau local. A noter : Garches compte parmi les quelques localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 9,03% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 9,56% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Résultat favorable au Rassemblement à Garches ? Ce sont Emmanuel Macron avec 45,84% et Jean-Luc Mélenchon avec 12,95% qui avaient fini en tête du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans à Garches. Marine Le Pen n'arrivait quant à elle à glaner que 9,56%. C'est finalement le président sortant qui finira victorieux à 79,55% contre 20,45% pour Le Pen au second tour dans la localité. Au premier tour des législatives, Garches, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'imposer avec 47,03%, alors que le RN sera distancé à 6,62%. Le parti sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Le très gros score de Nathalie Loiseau lors des élections de 2019 à Garches Les résultats de ce dimanche soir vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Le trio de tête des dernières européennes à Garches était composé de la liste de Yannick Jadot avec 13,2% des suffrages, en troisième position, précédée de la liste de François-Xavier Bellamy avec 15,9% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 40,47%, vainqueure dans la commune.

11:45 - Démographie et politique à Garches, un lien étroit La démographie et le contexte socio-économique de Garches façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Avec 46,7% de population active et une densité de population de 6602 habitants par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de chômage à 9,84% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur le travail. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 44,95%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 9,81% et d'une population immigrée de 12,87% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, de 8,36% à Garches, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Elections européennes passées à Garches : retour sur la participation électorale Y aura-t-il une augmentation de l'abstention des électeurs français aux élections européennes, à l'image du record de 59,4% enregistré en 2009 ? Au niveau de la France entière, le plus haut taux d'abstention a été constaté pendant le premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,7%. À Garches, 63,91% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. Au fil des scrutins européens antérieurs, les 18 311 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, lors des précédentes européennes, 41,38% des personnes aptes à voter à Garches avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 49,12% il y a dix ans.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Garches Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des élections européennes à Garches ? La situation géopolitique actuelle est de nature à ramener les électeurs de Garches (92380) dans les bureaux de vote. Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, sur les 12 948 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 76,87% étaient allées voter, contre un taux de participation de 79,87% au premier tour, c'est-à-dire 10 342 personnes. Pour mémoire, à l'échelle nationale, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.