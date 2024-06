En direct

19:07 - Sur quel candidat vont se porter les électeurs de la Nupes à Palaiseau ? En plus du score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires ont été annoncés dans un mouchoir de poche ce soir, selon les études sondagières. Mais Glucksmann avait atteint 8,86% à Palaiseau, contre 26,91% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 à Palaiseau, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 40,23% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 40% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel verdict pour les candidats RN à Palaiseau ? À Palaiseau, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 10,35% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 10,3% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que prévoient les sondages récents au niveau national, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les tendances de 2022 à retenir pour les résultats de ce soir Avec 10,3%, c'est un trop faible résultat qu'avait enregistré Marine Le Pen à Palaiseau au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La cheffe de file du Rassemblement national était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 30,44% et 30,26% des bulletins exprimés. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 22,33% contre 77,67%. Au premier tour des législatives, Palaiseau, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Nupes l'emporter avec 40,23%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 7,37%. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale vainqueur localement.

12:45 - Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières élections européennes à Palaiseau Regarder en arrière semble encore une fois évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Palaiseau lors des précédentes européennes, avec 26,91% des voix. La liste devançait celle de Yannick Jadot avec 21,48% dans la cité. Jordan Bardella finissait troisième, avec 10,35%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Palaiseau : un regard sur la démographie locale Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Palaiseau est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 39,99% de cadres pour 34 893 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Ses 2 675 entreprises démontrent une économie prospère. Dans la ville, 17,13 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 19,18 % ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Palaiseau abrite une communauté diversifiée, avec ses 4 472 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 35 145 €/an, la commune est à la recherche d'une stabilité économique malgré les obstacles. À Palaiseau, où les moins de 30 ans correspondent à 43% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Palaiseau : la mobilisation des électeurs aux européennes Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux européennes s'élevait à 50%. Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des consultations politiques antérieures. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, 44,27% des personnes habilitées à participer à une élection à Palaiseau avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 50,28% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Les européennes à Palaiseau sont lancées L'une des clés de ces élections européennes 2024 sera l'ampleur de l'abstention à Palaiseau. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, sur les 21 969 personnes en âge de voter dans la commune, 26,06% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 21,69% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 45,2% au premier tour. Au second tour, 45,03% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. La situation géopolitique actuelle et ses répercussions sur l'économie mondiale sont de nature à ramener les habitants de Palaiseau (91120) dans les isoloirs.