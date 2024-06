En direct

19:08 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à l'Étang-Salé scrutés En plus du résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires pourraient arriver à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais on se rappelle que Glucksmann avait obtenu 4,31% à l'Étang-Salé, contre 10,26% pour la liste LREM lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. La Nupes était absente lors des dernières législatives à l'Étang-Salé. C'est cependant un binôme de gauche, étiqueté Divers gauche, qui l'emportait au premier tour, avec 53,36% des voix dans la commune. La ville donnait encore l'avantage à la gauche au second tour.

17:08 - Rassemblement national : quel score à l'Étang-Salé à l'issue des européennes ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera scruté selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Indicateur clé pour ce dimanche : L'Étang-Salé compte parmi les rares villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 32,54% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 23,38% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Déjà des résultats à retenir L'Étang-Salé avait préféré Jean-Luc Mélenchon il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 23,38%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, crédité de 40,69% des votes. Elle va néanmoins parvenir à se hisser jusqu'à la victoire au second avec 60,26% contre 39,74% pour Macron. Le RN n'a pas plus convaincu à l'Étang-Salé un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 10,11% au premier tour, contre 53,36% pour le binôme Divers gauche. Au second round, c'est encore un binôme Divers gauche qui cumulera le plus de votes, avec 62,41% sur la seule circonscription couvrant L'Étang-Salé.

12:45 - Quel était le résultat des européennes à l'Étang-Salé en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat était tombé lors des européennes en 2019 ? Dans le détail, 1389 habitants de l'Étang-Salé passés par les bureaux de vote avaient préféré le RN à l'époque, aux élections européennes. La liste, déjà dirigée par Jordan Bardella, glanait 32,54% des voix face à Manon Aubry à 18,79% et Yannick Jadot à 11,22%.

11:45 - Comment la composition démographique de l'Étang-Salé façonne les résultats électoraux ? En pleine campagne électorale européenne, L'Étang-Salé est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec une population de 13 836 habitants répartis dans 6 489 logements, cette ville présente une densité de 370 hab par km². Ses 1 422 entreprises démontrent une économie prospère. Dans la ville, 37 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 19,53 % ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 23,39% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2252,55 euros par mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 26,39%, révélant une situation économique instable. À l'Étang-Salé, les problématiques locales, tels que le chômage, l'écologie et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - L'Étang-Salé : retour sur la participation aux dernières européennes Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des dernières consultations démocratiques. A l'occasion des dernières européennes, sur les 4 749 inscrits sur les listes électorales à l'Étang-Salé, 40,25% étaient allés voter, contre un taux de participation de 37,44% lors des élections européennes de 2014. Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à l'Étang-Salé : les européennes débutent L'un des critères décisifs de ces européennes 2024 sera sans nul doute le niveau d'abstention à l'Étang-Salé. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 41,25% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. L'abstention était de 35,86% au deuxième tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 66,78% au premier tour et seulement 63,19% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à l'Étang-Salé pour les élections européennes ? Le conflit armé israélo-palestinien pourrait potentiellement de faire augmenter la participation à l'Étang-Salé.