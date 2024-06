En direct

19:07 - Une confrontation Renaissance-Parti socialiste aussi à Mons-en-Barœul pour ces élections européennes 2024 ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche aujourd'hui. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés à Mons-en-Barœul, le binôme Nupes avait en effet obtenu 37,89% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une poussée à compléter avec les 46% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (38,62% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,19% pour Yannick Jadot, 2,16% pour Fabien Roussel et 1,8% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? En 2019, Glucksmann avait atteint 7,12% à Mons-en-Barœul, contre 19,72% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : 19,72% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 24,71% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 35,2% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quels résultats pour le RN lors des européennes à Mons-en-Barœul ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera une des clés pour ces élections du Parlement européen au niveau local. À Mons-en-Barœul, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 20,43% lors du vote européen et Marine Le Pen 17,17% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce que laissent imaginer les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Mons-en-Barœul Avec 17,17%, c'est un résultat insuffisant qu'avait fait Marine Le Pen à Mons-en-Barœul au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. La patronne du Rassemblement national était dépassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 38,62% et 24,71% des voix. C'est finalement le président sortant qui terminera gagnant à 68,45% contre 31,55% pour Le Pen au second tour dans la localité. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui obtiendra 12,98%, alors que les candidats Nupes réuniront 37,89% des voix. Mons-en-Barœul choisira d'ailleurs un binôme Nupes au second tour, finalement vainqueur localement avec 53,95%.

12:45 - À Mons-en-Barœul, Jordan Bardella au sommet lors des européennes 2019 Les résultats de ce dimanche vont-ils s'accorder avec le verdict de 2019 ? 20,43% des votes étaient tombés vers la liste RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 19,72% et Yannick Jadot à 16,92%. Le mouvement eurosceptique l'avait emporté avec pas moins de 1203 électeurs de Mons-en-Barœul.

11:45 - Mons-en-Barœul : démographie, élections et stratégies politiques Dans la ville de Mons-en-Barœul, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de 43% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 16,66%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (46,9%) souligne le poids des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisation. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (31,76%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 5 735 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 10,57% et d'une population immigrée de 15,03% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 9,1% à Mons-en-Barœul, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - Mons-en-Barœul : retour sur la participation aux dernières élections européennes Comment votent traditionnellement les électeurs de cette agglomération ? Il y a 5 ans, lors des précédentes élections européennes, parmi les 6 066 inscrits sur les listes électorales à Mons-en-Barœul, 51,73% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 61,7% lors des élections européennes de 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections européennes représentait 49,9%.

09:30 - Abstention à Mons-en-Barœul : les leçons des précédentes élections À Mons-en-Barœul, le niveau de participation sera incontestablement l'un des facteurs clés de ce scrutin européen 2024. Les jeunes montrent fréquemment une indifférence pour les élections nationales, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 12 718 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 66,7% s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 70,81% au premier tour, c'est-à-dire 9 005 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c'était presque un record.