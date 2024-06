Outre le score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux arriveraient dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes sondagières. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste lors des dernières européennes, s'était arrogée 25,97% à la Mulatière, contre 5,22% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré sa performance lors des dernières législatives, en 2022. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à la Mulatière, le binôme Nupes avait en effet accumulé 23,53% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (24,2% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,13% pour Yannick Jadot, 2,36% pour Fabien Roussel et 1,6% pour Anne Hidalgo). Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts et enfin du Parti communiste.

11:45 - Démographie et politique à la Mulatière, un lien étroit

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de la Mulatière révèlent des tendances nettes qui pourraient peser sur les résultats des européennes. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des directives européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la commune, 35% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 9,22% de plus de 75 ans. Un revenu moyen par foyer fiscal de 33 604 euros par an montre le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1 902 votants. Enfin, la présence d'une population étrangère de 13,06% et d'une population immigrée de 17,61% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à la Mulatière mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,69% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.