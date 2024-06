Résultat des européennes à Lyon : les chiffres à connaître

18:01 - Il est 18 heures ! Les bureaux de vote fermés à Lyon ? Les bureaux commencent à fermer dans plusieurs villes de France, et à Lyon ? Dans la métropole lyonnaise, comme dans d'autres grandes villes, il est possible de voter jusqu'à 20 heures. Les électeurs lyonnais ont donc deux heures supplémentaires pour participer aux élections européennes.

17:28 - Les estimations sur l'abstention à 20h Le taux de participation aux élections européennes pourrait être plus important par rapport au scrutin d'il y a cinq ans selon les estimations de certains instituts de sondage. D'après les projections d'Elabe pour BFMTV, RMC et Le Tribun, la participation devrait s'élever à 52,8% (donc 47,2% d'abstention) au niveau national. Des estimations proches de celles faites par l'Ifop-Fiducial pour LCI qui misent sur 52,5% de participation (donc 47,5% d'abstention. Ces estimations seront-elles justes ? Et qu'en sera-t-il à Lyon ?

17:02 - 45,59% de participation dans le Rhône Le Rhône est un bon élève avec 45,59% de participation à 17h, c'est plus que la moyenne nationale qui est à 45,26%

16:47 - Le RN en pôle position à Lyon lors de la dernière présidentielle Dans les bureaux de vote de Lyon, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec seulement 8,99%, la cheffe du RN était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 31,83% et 31,06% des suffrages. Le deuxième tour de scrutin la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron l'emportant avec 79,8% contre 20,2% pour Le Pen. Avec 7,27%, le Rassemblement national sera devancé par la suite par les 36,72% des candidats Nupes au premier tour des législatives. Un résultat correspondant à l'ensemble des électeurs, la ville comptant 4 circonscriptions sur son territoire. Le mouvement sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

16:22 - En 2019, une élection déjà tranchante Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble encore pertinent au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Lyon lors des dernières élections des députés européens, avec 28,76% des votes. La liste se plaçait devant celle de Yannick Jadot avec 21% dans la cité. François-Xavier Bellamy échouait troisième, avec 10,37%.

16:15 - Tendances démographiques et électorales à Lyon : ce qu'il faut retenir A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Lyon foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 33,83% de cadres supérieurs pour 522 250 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 70 651 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 315 993 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (47,55 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les 51 301 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,96%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2851,15 euros/mois. À Lyon, où la jeunesse équivaut à 44% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

16:03 - Participation aux européennes à Lyon : les chiffres clés L'étude des précédents scrutins européens est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette ville. Au moment des dernières européennes, 154 284 inscrits sur les listes électorales de Lyon avaient pris part au scrutin (soit 57,32%). Le taux de participation était de 48,71% il y a dix ans. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de scrutin. Sur l'ensemble du territoire, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33%. À Lyon, 64,36% des votants avaient participé.

15:49 - Quel est le taux de participation dans le Rhône à midi ? 19,84% des électeurs ont voté aux élections européennes à midi dans l'ensemble du département du Rhône. Un chiffre en baisse par rapport au scrutin de 2019 pour lequel le taux de participation à midi était de 22,48%.

15:14 - Abstention à Lyon : quelles perspectives pour les élections européennes ? À Lyon, le taux d'abstention constituera indiscutablement l'un des critères clés des élections européennes. Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, 81,95% des électeurs dans l'agglomération s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 75,8% au second tour, ce qui représentait 221 952 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 atteignait 57,51% au premier tour et seulement 55,16% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Lyon ? La guerre aux portes de l'Europe et ses conséquences sur les tarifs du quotidien sont de nature à impacter la participation à Lyon.