En direct

19:11 - Sur qui vont se transférer les orphelins de la Nupes à la Plaine-des-Palmistes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, s'était arrogé 5,42% à la Plaine-des-Palmistes, contre 10,63% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé cette fois selon les enquêtes d'opinion. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui fait déjà partie du passé malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives. La Nupes était absente aux législatives à la Plaine-des-Palmistes. Mais c'est bien un binôme de gauche, étiqueté Divers gauche, qui s'emparait de la première place au premier tour, avec 49,16% des bulletins. La ville donnait encore l'avantage à la gauche au second tour.

17:08 - Quel verdict pour la liste RN de Jordan Bardella à la Plaine-des-Palmistes ? Si en France, les sondeurs prévoient une progression du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des européennes 2019 (ce qui amènerait virtuellement Bardella à 49% dans la commune), on note pourtant que celui-ci n'a grappillé que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Avantage RN à la Plaine-des-Palmistes ? Marine Le Pen a engrangé les votes à la Plaine-des-Palmistes à l'issue de la présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 41,24% des suffrages dès le premier round. Pour le second tour de cette présidentielle, c'est de nouveau la patronne du Rassemblement national qui l'emportait à la Plaine-des-Palmistes avec 73,73%, devant Emmanuel Macron à 26,27%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, grattant 21,29% des votes sur place, contre 49,16% pour le binôme Divers gauche. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella devant les autres lors des élections européennes Regarder en arrière apparait encore une fois comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat était tombé lors des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 563 votants de la Plaine-des-Palmistes avaient préféré la liste RN à l'époque, aux élections européennes. La liste, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, avait séduit ainsi 39,12% des votes face à Manon Aubry à 15,01% et Nathalie Loiseau à 10,63%.

11:45 - Dynamique électorale à la Plaine-des-Palmistes : une analyse socio-démographique Devant les 6 bureaux de vote dispersés à travers La Plaine-des-Palmistes, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec une population de 6 821 habitants répartis dans 3 480 logements, cette agglomération présente une densité de 74 habitants/km². L'existence de 337 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (58,13 %) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 14,0% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 17 476 euros/an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 26,74%, synonyme d'une situation économique tendue. À la Plaine-des-Palmistes, où les moins de 30 ans correspondent à 43% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir collectif et florissant.

10:30 - La Plaine-des-Palmistes : analyse du niveau de participation aux précédentes européennes Cette élection européenne verra-t-elle une hausse de l'abstention comme en 2009 où un record avait été observé avec 59% ? Au niveau de l'Hexagone, le record d'abstention a été constaté pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À la Plaine-des-Palmistes, 57,12% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette agglomération, il est nécessaire d'observer les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes européennes, parmi les 1 614 inscrits sur les listes électorales à la Plaine-des-Palmistes, 67,03% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 72,4% en 2014.

09:30 - Les européennes débutent à la Plaine-des-Palmistes : la participation en question À la Plaine-des-Palmistes, l'abstention sera indiscutablement l'une des clés des européennes 2024. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 68,42% au premier tour et seulement 64,63% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à la Plaine-des-Palmistes cette année ? Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 5 374 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 36,15% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 43,13% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.