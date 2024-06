En direct

19:12 - Un match Renaissance-Parti socialiste aussi à Sainte-Rose pour ces européennes ? Outre le résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux ont été annoncés à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, s'était arrogée 26,83% à Sainte-Rose, contre 3,89% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui n'a pas survécu. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux législatives à Sainte-Rose. C'est cependant un binôme de gauche, affilié Divers gauche, qui y prenait la première place au premier tour, avec 41,43% des votes. La ville donnait encore l'avantage à la gauche au second tour.

17:08 - Quel résultat pour le RN lors des européennes à Sainte-Rose ? Le nombre d'électeurs séduits par Jordan Bardella sera le principal enseignement pour cette élection du Parlement européen 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. A noter : Sainte-Rose compte parmi les rares communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 36,32% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 26,07% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Avantage Hayer à Sainte-Rose ? Les habitants de Sainte-Rose avaient voté pour Marine Le Pen à 26,07% lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé la cheffe de file du RN avec respectivement 34,9% et 30,42% des suffrages. Elle s'imposait au second tour avec 54,99% contre 45,01% pour le président réélu. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 10,46%, alors que les candidats Divers gauche cumuleront 41,43% des voix. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Que retenir des européennes à Sainte-Rose il y a cinq ans ? Regarder en arrière semble toujours avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Sainte-Rose, la liste RN, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, avait pris la première place, cumulant 36,32% des votes contre Nathalie Loiseau à 26,83% et Manon Aubry à 14,99%.

11:45 - Sainte-Rose : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Sainte-Rose comme dans toute la France. Dotée de 2 725 logements pour 6 343 habitants, la densité de la ville est de 37 hab par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 267 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 023 foyers fiscaux. Le taux de familles détenant au moins une voiture (58,2 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 8,59% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 13 250 €/an, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 41,52%, révélant une situation économique fragile. À Sainte-Rose, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir partagé et florissant.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Sainte-Rose Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Au niveau national, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Sainte-Rose, 47,44% des habitants avaient voté. Comment ont voté les habitants de cette agglomération lors des dernières consultations démocratiques ? Il y a cinq ans, pendant les précédentes européennes, 2 087 personnes aptes à participer à une élection à Sainte-Rose avaient pris part à l'élection (soit 37,99%), contre un taux de participation de 15,78% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Sainte-Rose À Sainte-Rose, l'un des facteurs essentiels de ce scrutin européen sera le niveau d'abstention. La baisse du pouvoir d'achat pourrait en effet renforcer l'engagement civique des citoyens de Sainte-Rose (97439). En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 26,9% des électeurs de l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 41,88% au premier tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 61,03% au premier tour. Au deuxième tour, 62,88% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Sainte-Rose cette année ?