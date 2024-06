En direct

19:07 - Quels pourraient être les reports du score Nupes à la Possession ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, s'était arrogé 3,86% à la Possession, contre 12,94% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux en 2024 selon les enquêtes sondagières. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. La Nupes était absente aux dernières législatives à la Possession. Mais c'est bien un binôme de gauche, labellisé Divers gauche, qui l'emportait au premier tour, avec 37,96% des bulletins. La gauche rééditait sa victoire au second tour.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à la Possession Le résultat de Jordan Bardella sera l'observation majeure au niveau local pour ces élections européennes. Indicateur clé pour ce dimanche : La Possession compte parmi les rares localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 26,61% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 20,08% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage RN à la Possession ? C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête à la Possession lors du premier tour de la présidentielle, avec 42,62%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 20,08%. Mais elle s'imposera finalement au second avec 54,18% contre 45,82% pour Macron. Le RN ratait aussi la première marche à la Possession un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 10,23% au premier tour, contre 37,96% pour le binôme Divers gauche. Sur la commune de la Possession, c'est finalement une majorité Divers gauche qui sera victorieuse lors du second tour, confirmant la défaite du Rassemblement national.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à la Possession Le résultat de ce dimanche soir sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? A l'époque, à la Possession, la liste RN, qui avait déjà à sa tête un certain Jordan Bardella, avait pris la première place, glanant 26,61% des suffrages face à Manon Aubry à 23,14% et Nathalie Loiseau à 12,94%. Ce qui correspond à 1674 bulletins dans la ville.

11:45 - La Possession : démographie et socio-économie impactent les européennes Les facteurs démographiques et socio-économiques de la Possession mettent en lumière des tendances claires qui pourraient avoir une incidence sur le résultat des européennes. Dans la commune, 43% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 3,07% ont plus de 75 ans. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2476,15 €/mois montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 6 205 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (7,95%) révèle la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (13,54%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à la Possession mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 34,9% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Abstention aux européennes à la Possession : un regard approfondi Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des scrutins européens antérieurs ? Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 69,96% des électeurs de la Possession. L'abstention était de 81,2% pour les élections européennes de 2014. Les européennes mobilisent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à la Possession ? À la Possession, la participation sera l'une des clés de ces européennes 2024. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 74,71% au premier tour et seulement 72,56% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à la Possession ? En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, 40,31% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 44,03% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour.