En direct

19:11 - Sur qui vont se porter les voix de la Nupes aux Trois-Bassins ? Outre le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sembleraient dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut noter que Le candidat de gauche s'était arrogé 3,05% aux Trois-Bassins, contre 8,9% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. La Nupes était absente aux législatives aux Trois-Bassins. On trouvait un ticket Divers centre en pôle position au premier tour, avec 41,29% des bulletins. La gauche n'était pas mieux lotie au second tour puisque c'est un candidat Divers centre qui l'emportait.

17:08 - Jusqu'où ira le Rassemblement national aux Trois-Bassins lors des européennes ? Indicateur clé pour ce dimanche : Les Trois-Bassins fait partie des quelques villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 30,91% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 23,15% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits des Trois-Bassins penchaient pour Le Pen au premier tour de la présidentielle C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en pôle position aux Trois-Bassins lors du premier tour de la présidentielle, avec 42,78%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 23,15%. Mais elle s'imposera finalement au second avec 61,74% contre 38,26% pour Macron. Le RN n'a pas plus convaincu aux Trois-Bassins quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 8,57% au premier tour, contre 41,29% pour le binôme Divers centre. Au second round, c'est encore un binôme Divers centre qui va remporter le plus de votes, avec 58,51% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - 30,91% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes aux Trois-Bassins Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Dans le détail, 476 électeurs des Trois-Bassins s'étaient tournés vers le RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella cumulait ainsi 30,91% des voix face à Manon Aubry à 23,96% et Nathalie Loiseau à 8,9%.

11:45 - Les Trois-Bassins aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux La démographie et la situation socio-économique des Trois-Bassins contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 35,66% et une densité de population de 167 hab par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2034,4 €/mois, sont souvent l'expression d'une tension économique locale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (12,68%) met en évidence des impératifs de suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (19,81%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction aux Trois-Bassins mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 50,91% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : quelle situation aux Trois-Bassins ? Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux européennes représentait 50%, mieux qu'en 2014. Comment votent traditionnellement les électeurs de cette agglomération ? Cinq années plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 72,3% des personnes en âge de participer à une élection aux Trois-Bassins avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 80,62% pour les européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter aux Trois-Bassins : les européennes débutent L'abstention sera sans aucun doute l'une des clés de ces élections européennes aux Trois-Bassins. La perte de pouvoir d'achat pourrait potentiellement ramener les citoyens des Trois-Bassins vers les urnes. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 50,96% au sein de la ville, contre une participation de 60,05% au second tour, soit 3 954 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 29,13% au premier tour et seulement 36,91% au second tour. Quelle sera la participation aux Trois-Bassins cette année ?