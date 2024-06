En direct

19:06 - Les voix de la coalition de gauche très suivis En plus du résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sembleraient au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes d'intentions de vote. Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, avait obtenu 13,75% à Saint-Denis, contre 13,34% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. La Nupes était absente aux dernières législatives à Saint-Denis. Les candidats étiquetés Divers gauche y séduisaient le plus de bulletins en cumul, avec 42,03% des voix sur l'ensemble des 2 circonscriptions dans la cité. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.

17:08 - Quel score pour la liste RN à Saint-Denis lors des européennes ? Enseignement clé pour ce dimanche : Saint-Denis compte parmi les quelques localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 27,12% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 22,26% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de Saint-Denis penchaient pour Marine Le Pen à la présidentielle Saint-Denis avait préféré Jean-Luc Mélenchon en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 22,26%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, porté par 37,49% des suffrages. Elle va néanmoins parvenir à se hisser jusqu'à la victoire au second avec 51,06% contre 48,94% pour Macron. Le RN n'a pas plus convaincu à Saint-Denis un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 12,52% au premier tour, contre 42,03% pour la majorité Divers gauche en moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 2 circoncriptions de la commune. Sur la commune de Saint-Denis, c'est finalement une majorité Divers gauche qui sera préférée lors du second tour, confirmant l'échec du RN sur l'ensembles des électeurs des 2 circonscriptions locales.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella au sommet lors des élections européennes Le résultat de ce dimanche sera-t-il comparable avec l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait fini première des européennes il y a cinq ans. Le mouvement avait séduit 27,12% des suffrages, contre Manon Aubry à 14,47% et Nathalie Loiseau à 13,75%.

11:45 - Saint-Denis : élections européennes et dynamiques démographiques Comment la population de Saint-Denis peut-elle affecter les résultats des élections européennes ? La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans l'agglomération, 42% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 4,97% sont des personnes âgées. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 736 euros/an montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 31 437 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (9,89%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (13,98%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Le pourcentage d'étudiants, de 8,57% à Saint-Denis, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux politiques relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.

10:30 - Elections européennes précédentes à Saint-Denis : état des lieux de l'abstention Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17h. Au cours des consultations politiques précédentes, les 156 282 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2019, au moment des élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 67,4% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Denis, contre une abstention de 79,11% lors des européennes de 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Saint-Denis : la participation en question Le niveau d'abstention constituera indéniablement l'un des critères essentiels des européennes 2024 à Saint-Denis. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 29,06% au premier tour. Au deuxième tour, 31,42% des votants ont exercé leur droit de vote. Pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 55,49% dans la ville. La participation était de 59,17% au second tour, soit 63 649 personnes. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour.