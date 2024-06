En direct

19:06 - Renaissance et Parti socialiste à égalité aussi à Saint-Paul pour ces européennes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 4,68% à Saint-Paul, contre 13,48% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer en 2024 selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. La Nupes était absente aux législatives 2022 à Saint-Paul. Ce sont des candidats de gauche, étiquetés Divers gauche, qui y rassemblaient le plus de votants, avec 41,77% des voix sur l'ensemble des 2 circonscriptions dans la cité. La ville donnait encore l'avantage à la gauche au second tour.

17:08 - Le RN favori à Saint-Paul pour les européennes ? A noter : Saint-Paul fait partie des quelques villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 28,07% lors du vote européen et Marine Le Pen 18,51% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Hayer à Saint-Paul ? Avec 18,51%, c'est un résultat trop maigre qu'avait obtenu Marine Le Pen à Saint-Paul au premier tour de l'élection du président de la République en 2022. La cheffe de file du RN était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 41,31% et 20,97% des bulletins exprimés. C'est pourtant bien Marine Le Pen qui remportait finalement l'élection, avec 51,74%, devant le président sortant à 48,26% au second tour. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 8,16% en moyenne sur les 2 circonscriptions locales, alors que les candidats Divers gauche cumuleront 41,77% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore des candidats Divers gauche vainqueurs sur l'ensemble des électeurs de la municipalité.

12:45 - En 2019, des élections aux résultats très nets Revenir cinq ans en arrière semble toujours évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Quel verdict s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Saint-Paul, à 28,07%, soit 5902 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique doublait Manon Aubry à 19,25% et Nathalie Loiseau à 13,48%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Saint-Paul aux élections européennes Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Paul mettent en lumière des tendances claires qui pourraient peser sur les résultats des élections européennes. Avec 38% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 26,65%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (61,65%) met en avant l'importance des questions d'habitat et d'urbanisation. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (62,83%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 22 397 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (29,64%) et le nombre de résidences HLM (10,95% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Saint-Paul mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 45,44% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Abstention aux européennes à Saint-Paul : un aperçu détaillé Au cours des dernières consultations politiques, les 106 554 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes élections européennes, 71,54% des personnes en âge de voter à Saint-Paul avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 82,66% en 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Abstention à Saint-Paul : les leçons des précédentes élections La participation sera immanquablement l'une des clés de ce scrutin européen à Saint-Paul. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 58,29% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 51,57% au premier tour, c'est-à-dire 44 129 personnes. En comparaison, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 26,1% au premier tour. Au deuxième tour, 30,65% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Paul cette année ? L'inflation est de nature à pousser les habitants de Saint-Paul à s'intéresser plus fortement de l'élection.