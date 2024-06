En direct

19:07 - Qui va prendre avantage des voix de la Nupes au Port ? La coalition de gauche aux législatives étant terminée, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? La Nupes était absente aux législatives 2022 au Port. Mais c'est bien un candidat de gauche, labellisé Divers gauche, que l'on trouvait en tête au premier tour, avec 39,62% des suffrages. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.

17:08 - Sur quel candidat vont se transférer les électeurs de droite au Port ? Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera l'enseignement majeur à l'échelle locale pour ces élections des députés européens. Enseignement clé pour ce dimanche : Le Port compte parmi les quelques communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 32,16% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 22,26% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits du Port plutôt pour Le Pen en 2022 Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 22,26% contre 51,93% pour Jean-Luc Mélenchon. Elle retournera la tendance au second avec 59,77% contre 40,23% pour Macron. Le RN ratait aussi la première marche au Port quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 7,69% au premier tour, contre 39,62% pour le binôme Divers gauche. Sur la commune du Port, c'est finalement une majorité Divers gauche qui sera préférée à l'issue du second tour, achevant l'échec du parti lepéniste.

12:45 - En 2019, un scrutin déjà tranchant Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble encore sensé au moment du scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, 2145 habitants du Port passés par les isoloirs avaient préféré l'extrême droite à l'époque, aux européennes. La liste, déjà chapeautée par Jordan Bardella, enregistrait 32,16% des suffrages face à Manon Aubry à 28,74% et Nathalie Loiseau à 5,91%.

11:45 - Le Port : démographie, élections et stratégies politiques Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Le Port est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 33 336 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 2 927 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 43 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 4,75 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La présence de 771 résidents étrangers contribue à son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 1928,6 € par mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 43,11%, synonyme d'une situation économique tendue. Au Port, où les moins de 30 ans représentent 43% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes au Port Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau national, le plus haut taux d'abstention a été constaté lors du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. Au Port, 64,16% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Comment ont voté les électeurs de cette agglomération lors des précédents scrutins européens ? Cinq ans auparavant, pendant les précédentes élections européennes, 70,49% des inscrits sur les listes électorales du Port (La Réunion) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 84,39% en 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes au Port : la participation en question L'abstention sera incontestablement l'une des clés du scrutin européen 2024 au Port. Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 54,24% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 49,63% au premier tour, c'est-à-dire 13 080 personnes. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 25,65% au premier tour et seulement 27,77% au second tour. L'inflation est de nature à ramener les habitants du Port dans les bureaux de vote.