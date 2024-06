En direct

19:11 - Un match Renaissance-Parti socialiste aussi à Montlhéry pour ces européennes 2024 ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, s'était élevé à 4,27% à Montlhéry, contre 25,68% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé cette fois selon les études sondagières. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives à Montlhéry, le binôme Nupes avait en effet accumulé 22,73% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel candidat vont choisir les supporters de la droite à Montlhéry ? Si on associe le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 1 point à Montlhéry. Mais la marche pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points par rapport à de l'élection 2022. Assez pour s'attendre à 31% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants de Montlhéry plutôt pour Emmanuel Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Montlhéry lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,81%, devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 22,79%. Et elle échouait aussi au second tour avec 41,68% contre 58,32%. Le RN n'a pas plus convaincu à Montlhéry quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 19,26% au premier tour, contre 30,04% pour le binôme LREM. Sur la commune de Montlhéry, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera désignée à l'issue du second tour, confirmant la défaite de l'ancien Front national.

12:45 - 25,68% pour Nathalie Loiseau il y a cinq ans à Montlhéry Le résultat de ce dimanche soir va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas séduit à l'époque, la liste de Bardella attirant 21,05% aux élections européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait remporté l'élection avec 25,68%.

11:45 - Montlhéry : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel impact aura la population de Montlhéry sur les résultats des européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 7,84% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur l'emploi. Avec 50,96% de population active et une densité de population de 2300 hab par km², ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (21,31%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 2 408 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Enfin, la présence d'une population étrangère de 8,29% et d'une population immigrée de 11,77% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Montlhéry mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 21,16% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Montlhéry : la mobilisation des électeurs aux européennes Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux d'abstention qui bat souvent des records lors de ce type d'élection. Au niveau de l'Hexagone, le record d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des régionales 2021, atteignant 66,7%. À Montlhéry, 71,09% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette commune ? Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 49,05% des électeurs de Montlhéry. Le taux d'abstention était de 56,93% en 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Montlhéry L'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 sera indiscutablement la participation à Montlhéry. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,13% au premier tour. Au second tour, 56,64% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Montlhéry ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 5 093 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 21,4% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 26,01% au deuxième tour. En comparaison, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.