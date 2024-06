Résultat des européennes à Lezennes : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Quelques tendances de 2022 à avoir à l'esprit pour les élections de 2024 Avec 18,79%, c'est un résultat trop étriqué qu'avait enregistré Marine Le Pen à Lezennes au premier tour de la présidentielle en 2022. La patronne du RN était dépassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 28,13% et 25,42% des voix. Le deuxième round de scrutin ne lui sera pas plus favorable, Emmanuel Macron l'emportant avec 65,71% contre 34,29% pour Le Pen. Au premier tour des législatives, Lezennes, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale s'imposer avec 43,15%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 17,75%. Pas d'amélioration au second tour, le mouvement étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant localement.

12:45 - Il y a cinq ans, Yannick Jadot en tête lors des européennes Le résultat de ce dimanche soir va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? Avec un score de 17,93%, Jordan Bardella avait été distancé aux élections du Parlement européen à l'époque par la liste emmenée par Yannick Jadot avec 20,09%.

11:45 - Lezennes : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Comment les électeurs de Lezennes peuvent-ils impacter le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,78% et une densité de population de 1456 habitants par km², les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le taux élevé de cadres, atteignant 29,77%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,49%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,04%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 7,36% à Lezennes, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes précédentes à Lezennes Comment ont voté les habitants de cette ville lors des rendez-vous électoraux passés ? Il y a 5 ans, durant les précédentes européennes, 42,53% des inscrits sur les listes électorales de Lezennes avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 51,32% lors du scrutin européen de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,88%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Lezennes : quel sera le taux d'abstention ? L'un des critères forts de ces élections européennes sera incontestablement le niveau de participation à Lezennes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 54,13% au premier tour et seulement 53,16% au second tour. Quelle sera la participation à Lezennes pour les européennes ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 76,75% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 77,44% au premier tour, ce qui représentait 1 957 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.