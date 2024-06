En direct

19:12 - Un match Renaissance-Parti socialiste aussi à Longpont-sur-Orge pour ces européennes ? En plus du résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux sont donnés à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Glucksmann avait glané 5,57% à Longpont-sur-Orge, contre 27,26% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement à Longpont-sur-Orge, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 25,87% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Longpont-sur-Orge, entre les 27,26% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 30,92% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 33,03% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où ira le RN lors des européennes à Longpont-sur-Orge ? La fraction d'électeurs de Jordan Bardella sera un point d'observation clé au niveau local pour ces élections du Parlement européen. En sautant les législatives, la progression du RN est déjà forte à Longpont-sur-Orge entre Jordan Bardella en 2019 (19,62%) et Marine Le Pen en 2022 (23,81% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de près de dix points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou au premier tour de la présidentielle dans l'ensemble du pays, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à environ 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Résultat favorable à Renaissance à Longpont-sur-Orge ? Longpont-sur-Orge avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 23,81%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, crédité de 30,92% des votes. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 39,67% contre 60,33%. Le RN n'a pas plus convaincu à Longpont-sur-Orge par la suite, lors des législatives, avec 20,1% au premier tour, contre 33,03% pour le binôme La République en Marche. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va glaner le plus de votes, avec 58,54% sur la seule circonscription recouvrant Longpont-sur-Orge.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Longpont-sur-Orge Quel résulat était tombé lors des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble également une évidence au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Avec un score de 19,62%, Jordan Bardella avait été distancé à l'occasion des élections européennes à l'époque par la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 27,26% des suffrages exprimés.

11:45 - Dynamique électorale à Longpont-sur-Orge : une analyse socio-démographique Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Longpont-sur-Orge mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient peser sur le résultat des européennes. Le taux de chômage à 9,11% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en matière de mesures européennes sur le travail. Avec 50,98% de population active et une densité de population de 1273 habitants par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (87,08%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 2 256 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 11,07% et d'une population étrangère de 8,47% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (38,86%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Longpont-sur-Orge, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

10:30 - Taux d'abstention aux élections européennes à Longpont-sur-Orge : quelles tendances ? Au fil des dernières années, les 6 501 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Lors des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 50,43% dans la commune de Longpont-sur-Orge, contre un taux d'abstention de 55,03% en 2014. Les européennes mobilisant moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Sur l'ensemble du territoire, le pic d'abstention a été constaté durant le premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Longpont-sur-Orge, 69,05% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Abstention à Longpont-sur-Orge : les leçons des précédentes élections L'un des facteurs décisifs des élections européennes sera sans nul doute le niveau d'abstention à Longpont-sur-Orge. La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des ménages pourrait potentiellement ramener les électeurs de Longpont-sur-Orge (91310) dans les isoloirs. Pour le premier tour de la présidentielle, 23,53% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 26,76% au deuxième tour. Pour comparer, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 51,93% au premier tour et seulement 54,02% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Longpont-sur-Orge pour les européennes ?