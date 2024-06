En direct

19:07 - À Pierrefitte-sur-Seine, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 scruté Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait obtenu 7,54% à Pierrefitte-sur-Seine, contre 16,54% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il serait très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives à Pierrefitte-sur-Seine, le binôme Nupes avait en effet obtenu 57,93% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 61% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry (12,2% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (11,21% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (7,26% pour Yann Brossat en 2019). Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Pierrefitte-sur-Seine, entre les 16,54% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 17,43% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 8,95% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Que vont décider les électeurs de Pierrefitte-sur-Seine ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera très observé au niveau local pour cette élection du Parlement européen 2024. À Pierrefitte-sur-Seine, on peut souligner que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 18,41% au terme du vote européen et Marine Le Pen 11,24% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que dessinent les sondages en 2024 au niveau du pays, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Vent favorable à Hayer à Pierrefitte-sur-Seine ? La commune de Pierrefitte-sur-Seine avait opté pour Marine Le Pen à 11,24% lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient dépassé la représentante du Rassemblement national avec 58,05% et 17,43% des votes. Le second round ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron terminant à 73,92% contre 26,08% pour Le Pen. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 10,59%, alors que les candidats Nupes obtiendront 57,93% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme LFI-PS-PC-EELV vainqueur localement.

12:45 - À Pierrefitte-sur-Seine, Jordan Bardella en tête en 2019 Les résultats de ce soir vont-ils confirmer le verdict de 2019 ? A l'époque, à Pierrefitte-sur-Seine, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'était imposée, récoltant 18,41% des votes contre Nathalie Loiseau à 16,54% et Manon Aubry à 12,2%. Si on entre dans le détail, 652 votants l'avaient désignée dans la commune.

11:45 - Élections européennes à Pierrefitte-sur-Seine : un éclairage démographique Comment les habitants de Pierrefitte-sur-Seine peuvent-ils influencer les résultats des européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 19,89% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants quant aux mesures européennes sur le travail. Avec 44,13% de population active et une densité de population de 8688 habitants par km², ces données pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 17 255 euros/an, sont souvent caractéristiques d'une pression financière sur les foyers. Enfin, la présence d'une population étrangère de 33,76% et d'une population immigrée de 41,09% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 8,5% à Pierrefitte-sur-Seine, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'instruction et au logement étudiant.

10:30 - Analyse de l'abstention aux européennes à Pierrefitte-sur-Seine Au cours des derniers scrutins européens, les 32 426 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs habitudes de vote. Au moment des européennes 2019, sur les 3 713 personnes en âge de voter à Pierrefitte-sur-Seine, 33,65% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 22,36% il y a dix ans. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Sur tout le territoire français, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33,3%. À Pierrefitte-sur-Seine, 79,52% des habitants avaient participé.

09:30 - Les européennes commencent à Pierrefitte-sur-Seine : l'abstention en question À Pierrefitte-sur-Seine, l'un des facteurs forts de ces élections européennes 2024 sera sans nul doute le taux de participation. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 68,79% au premier tour. Au deuxième tour, 69,48% des citoyens ne se sont pas déplacés. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 42,36% des électeurs dans l'agglomération avaient boudé les urnes. L'abstention était de 30,59% au premier tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle représentait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.